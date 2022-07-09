Из-за фейков и сомнений: Илон Маск решил не покупать Twitter

Сумма сделки, разговоры о которой идут с апреля, оценивалась в $44 миллиарда Фото: REUTERS

Богатейший человек мира, американский предприниматель Илон Маск заявил, что принял решение отменить сделку по покупке Twitter.

В ответ на это совет директоров социальной сети заявил, что планирует подать на миллиардера в суд, сообщает USAToday,

Причиной отмены Маском предварительных соглашений стал отказ руководства Twitter предоставить информацию о фейковых аккаунтах, которых, по мнению предпринимателя, слишком много даже для такой соцсети.

В ответ на заявления Маска, председатель совета директоров Twitter Брет Тэйлор объявил, что компания намерена добиться от предпринимателя завершения сделки через суд.

– Совет директоров Twitter намерен закрыть сделку по цене и условиям, которые были согласованы с господином Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в суде, – сообщил Тейлор.

Адвокаты Маска заявили, что руководство Twitter отказалось дать сведения о поддельных аккаунтах в соцсети, что прямо нарушает условия сделки и ставит под сомнение эффективность бизнеса.

Ранее Маск говорил, что готов расторгнуть соглашение о покупке, если ему не докажут, что доля фейковых аккаунтов не превышает 5%.

Сумма сделки, разговоры о которой идут с апреля, оценивалась в $44 миллиарда, на фоне новостей об отмене покупки соцсети ее акции упали на 6%.