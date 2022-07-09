Президент США зачитал подсказки с телесуфлера и заблудился в штаб-квартире ЦРУ

Сопровождающие Байдена пытались сгладить неловкость, но растерянность главы Белого дома была хорошо заметна Фото: REUTERS

Президент Белого дома Джо Байден, чьим оговоркам и странному поведению мир уже давно потерял счет, продемонстрировал неумение пользоваться телесуфлером.

Комментируя тему запрета абортов в США, которая в последнее время стала одной из самых волнующих в стране, глава Белого дома прочитал с телесуфлера технические фразы.

– Женщины не лишены электоральной или политической власти. Стоит отметить, что процент зарегистрированных женщин-избирателей, которые отдают голоса, выше, чем поступающих так мужчин. Конец цитаты. Повторить высказывание, – послушно прочитал Байден, заодно запутавшись в союзах.

Позднее помощник пресс-секретаря Белого дома попыталась объяснить, что президент сказал «Позвольте мне повторить сказанное». Но на записи явно слышно, что Байден просто читает инструкции телесуфлера.

Пару часов спустя президент США явно потерялся в пространстве после выступления в штаб-квартире ЦРУ. После попытки пойти в неверном направлении, американский лидер некоторое время стоял в недоумении. Сопровождающие Байдена постарались сгладить неловкость, но на видео растерянность немолодого главы Белого дома очень хорошо заметна.