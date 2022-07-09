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В мире9 июля 2022 5:19

Президент США зачитал подсказки с телесуфлера и заблудился в штаб-квартире ЦРУ

Американский президент Джо Байден заблудился в штаб-квартире ЦРУ
Юрий МАЙБОРОДА
Сопровождающие Байдена пытались сгладить неловкость, но растерянность главы Белого дома была хорошо заметна

Сопровождающие Байдена пытались сгладить неловкость, но растерянность главы Белого дома была хорошо заметна

Фото: REUTERS

Президент Белого дома Джо Байден, чьим оговоркам и странному поведению мир уже давно потерял счет, продемонстрировал неумение пользоваться телесуфлером.

Комментируя тему запрета абортов в США, которая в последнее время стала одной из самых волнующих в стране, глава Белого дома прочитал с телесуфлера технические фразы.

– Женщины не лишены электоральной или политической власти. Стоит отметить, что процент зарегистрированных женщин-избирателей, которые отдают голоса, выше, чем поступающих так мужчин. Конец цитаты. Повторить высказывание, – послушно прочитал Байден, заодно запутавшись в союзах.

Позднее помощник пресс-секретаря Белого дома попыталась объяснить, что президент сказал «Позвольте мне повторить сказанное». Но на записи явно слышно, что Байден просто читает инструкции телесуфлера.

Пару часов спустя президент США явно потерялся в пространстве после выступления в штаб-квартире ЦРУ. После попытки пойти в неверном направлении, американский лидер некоторое время стоял в недоумении. Сопровождающие Байдена постарались сгладить неловкость, но на видео растерянность немолодого главы Белого дома очень хорошо заметна.

Политика: БОЛЬШИЕ ЛЮДИ