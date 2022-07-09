Дочь умершего экс-президента Анголы обвиняет его вдову и врача в покушении на убийство

Жозе Эдуарду душ Сантуш стал вторым президентом Анголы и пробыл у власти в течение 38 лет Фото: REUTERS

Бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш скончался в возрасте 79 лет в испанской больнице, где проходил реабилитацию после перенесенного инфаркта.

Одна из дочерей покойного, Вельвичия душ Сантуш, утверждает, что на ее отца было совершено покушение, обвиняя в этом вдову экс-президента и его лечащего врача.

Она потребовала провести детальное вскрытие тела ее отца, а правоохранители в связи с ее заявлением начали расследование, пишет France Press.

Жозе Эдуарду душ Сантуш был вторым президентом Анголы, многодетным отцом и неоднозначной личностью на политическом небосклоне страны. С одной стороны его называют «архитектором мира», поскольку именно он положил конец кровавой междоусобице в Анголе, с другой же обвиняют в том, что за почти 40 лет его правления в стране махровым цветом расцвела коррупция, а сам он был деспотом, далеким от проблем простого народа.

Душ Сантуш имел очень крепкие связи с СССР – мало того, что он окончил Азербайджанский институт нефти и химии, он еще и был женат на уроженке Пензы Татьяне Кукановой. Их дочь впоследствии стала первой женщиной в Анголе, скопившей миллиардное состояние.

Президентом душ Сантуш стал в 37-летнем возрасте в 1979 году. Практически сразу между Народным движением за освобождение Анголы (МПЛА), который возглавил новый глава государства, и Национальным союзом за полную независимость Анголы (УНИТА) вспыхнула война. Междоусобица за 27 лет унесла жизни около полумиллиона ангольцев. УНИТА воевала при поддержке ЮАР, в свою очередь МПЛА получала помощь от Кубы при поддержке СССР.

В 1992 году гражданская война окончилась подписанием первого мирного договора, а душ Сантуш с небольшим перевесом выиграл первые в истории страны многопартийные выборы. Результаты выборов представителями УНИТА признаны не были, однако второй тур голосования был сорван после массового убийства новыми властями Анголы сторонников Национального союза. И война разгорелась с новой силой.

Так продолжалось до 2002 года, когда правительственным войскам удалось уничтожить проигравшего выборы лидера УНИТА Жонаша Савимби. После этого в стране наступил мир.

– Больше ни единого выстрела. Мы должны беречь жизни людей и сохранять мир, – заявил тогда Жозе Эдуарду душ Сантуш.

Несмотря на периодически звучащие в адрес президента обвинения в коррупции и кумовстве, душ Сантуш стоял во главе страны вплоть до 2017 года, когда добровольно передал бразды правления экс-министру обороны Анголы Жуану Лоренсу.

Неизвестно, что произошло между бывшим президентом и его преемником, но, придя к власти и объявив борьбу с коррупцией, Лоренсу начал открытую охоту на детей душ Сантуша, которых было немало: дочь Изабель от первого брака с советской гражданкой, сын Жозе Филомену де Соуза душ Сантуш от второго брака, четверо детей от третьего и, как считается, четверо внебрачных отпрысков.

Жозе Филомену, возглавлявший ангольский суверенный фонд, на 5 лет отправился в тюрьму за мошенничество – утверждается, что он перевел из Национального банка Анголы полмиллиарда долларов на свой счет в Британии.

Изабель душ Сантуш обвинили в «значительной коррупции» – ей запретили въезд в США, а ее средства оказались заморожены.

В менее значительной степени пострадали и другие дети экс-президента, успевшие к тому времени занять хорошие посты, но о них мало что известно.

А вот Вельвичия душ Сантуш, которая нынче требует вскрытия тела своего отца, входит в состав ЦК правящей партии и даже баллотировалась в парламент.