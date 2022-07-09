Немцы рассказали о победе Штайнмайера над Зеленским

Штайнмайер во время разговора с Зеленским вел себя не так, как «колбаса Шольц» Фото: REUTERS

У немцев, похоже, начинает просыпаться чувство собственного достоинства. Во всяком случае, если верить журналу Spiegel, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер надавил на своего украинского коллегу Владимира Зеленского так, что из того чуть было сок не выделился. А все из-за того хамского поведения Киева, который весной заявил, что президента ФРГ в Киеве с визитом не ждут и будут ему не рады до тех пор, пока он не выступит с обещаниями поставок тяжелых вооружений Украине и тяжелых санкций против России.

Напомним, в апреле президент ФРГ намеревался посетить столицу Украины вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, но Дуде из Киева сказали, что немца с собой брать не надо, и он приехал без него. Скандал был, что надо, а дров в костер добавил и украинский посол в Германии Андрей Мельник, который 3-го мая, узнав, что после унижения президента ФРГ канцлер Германии Олаф Шольц сам отменил свой визит в Киев, публично обозвал Шольцы "обиженной ливерной колбасой", что слэнге определенных немецких слоев населения означает представителя не самой активной группы мужского населения определенной ориентации. Шольц тогда ответил, что он не обижается на оскорбления со стороны Мельника и попытался улыбнуться. Улыбка вышла кривой и неубедительной. Наверное, хотел добавить, как он любит, что "это просто смешно", но не смог, зато сумел не заплакать.

Позже, после телефонного разговора Зеленского и Штайнмайера отношения вроде бы были восстановлены, стороны договорились забыть о неприятном инциденте, а посол Мельник довольно неуклюже даже попробовал извиниться за "колбасу Шольца", но сделал это настолько неуклюже и явно "по принуждению", что вызвал у немцев новый приступ ненависти к себе.

Как узнали немецкие журналисты, Штайнмайер во время того разговора с Зеленским вел себя не так, как "колбаса Шольц".

- Официально позже объявили, что обмен мнениями был "очень важен" для президентов. Штайнмайер выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев. Казалось, конфликт исчерпан. Судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу – но на этот раз из-за Штайнмайера, - сообщили журналисты издания, получившие информацию, как они рассказали, у своих источников по обе стороны телефонного кабеля.

По их информации, Зеленский предложил президенту Германии посетить Киев 8-го мая, но Франк Вальтер потребовал прежде, чем обсуждать будущее, поговорить о прошлом и обсудить отмену его предыдущего визита.

- Я требую объяснений, - якобы заявил Зеленскому Штайнмайер. И Зеленский опешил, потому что никто с ним, любимчиком и надеждой "демократического мира" до того в таком тоне не разговаривал.

- Когда Зеленский заявил, что ничего не знал об этом инциденте, Штайнмайер, как говорят, рассердился. Вся корреспонденция была у него перед глазами: "Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать все это сейчас". После того, как Зеленский снова попытался сменить тему, Штайнмайер задал вопрос в третий раз, в результате получив уклончивую, но, вероятно, достаточно сломленную реакцию от украинца. Федеральный президент уступил этому: "Ладно, оставим тему", - пишет издание о ходе тех телефонных переговоров.

Получается, что немец поймал Зеленского в его попытках оправдаться на прямой и откровенной лжи и сообщил президенту Украины прямым текстом, что он лжет. И это скандал не меньше, чем предыдущий отказ Киева президенту Германии в визите или оскорбление главы Правительства послом Украины. И Зеленскому пришлось смириться, что его возят мордой совсем даже и не по ковру.

Так ли это было, как написали журналисты немецкого издания, или они постарались приукрасить происходившее, чтобы вернуть властям Германии хоть немного самоуважения и уважения со стороны немецких избирателей. Пока неизвестно. Но совершенно ясно, что при любом исходе в Берлине прекрасно представляют, с кем они имеют дело, а то, что происходит между Берлином и Киевом, можно смело назвать "любовью по принуждению". Или, называя вещи своими именами, изнасилованием Германии.