Зеленский попробовал взять Байдена "на слабо"

Зеленский явно нацелился на самую крупную политическую фигуру Запада – президента США Джозефа Байдена Фото: REUTERS

В недавнем интервью американской телекомпании CNN Владимир Зеленский попытался снова заманить президента США Джозефа Байдена в свою "ловушку". Контакты и прямые переговоры с нынешним президентом Украины давно стали своеобразной "черной меткой" для западных лидеров. Стоит только вспомнить не только более ранние по времени "трясучку" Ангелы Меркель и смерть лидера Омана, но и, например, совсем недавние случаи, вроде более чем скромных результатов партии Макрона на выборах во Франции после поездки президента Франции в Киев, отставки задружившегося с Зеленским сверх всякой меры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, вчерашнюю отставку премьер-министра Эстонии и т.д.

Но теперь Зеленский явно нацелился на самую крупную политическую фигуру Запада – президента США Джозефа Байдена. Ему крайне необходим приезд этого "мощного старика на батарейках и перфокарте", как называют многие лидера США в мире и в самих Штатах, чтобы показать, что он пользуется полной и абсолютной поддержкой Запада и тем самым поднять свои акции в глазах самих же украинцев, начинающих понемногу понимать, в какую ловушку их завел бывший комик.

- Мы очень хотели бы, чтобы президент Байден был на Украине. Слышал, что он за. Но есть некоторые моменты, которые касаются, как понимаю, его секьюрити-процессов. Но считаю, что это помогло бы, в первую очередь, украинцам, - заявил Зеленский американским журналистам. - Украинцы поддерживают США. Рейтинг доверия их к США очень высокий. Такой же высокий, как к Британии, Польше и странам Балтии. Поэтому приезды лидеров таких стран, которые считают украинцев не просто партнерами, а настоящими друзьями, такой визит, конечно же, крутой сигнал, что США не только поддерживают, но верят в победу и не боятся России.

Покажите, что США "не боятся России" – каков стервец. Просто берет дедушка и все Штаты на слабо, как штатный мелкий провокатор в дворовой компании пацанов. А не слабо ли тебе, дедушка Байден, показать, что ты не боишься Путина? Давай, давай, покажи всем, что ты не …, в общем, не испугался!

Понятно, что дедушка, который тут давеча, зачитывая свою речь с телесуфлера по инерции прочитал и техническую ремарку "конец цитаты", сам вряд ли примет какое-либо решение. И, в отличие от неплохой для него в таком возрасте физической формы (ну, как же, он же с велосипеда упал! – а вы сами в его возрасте попробуйте не прокатиться на велосипеде, а просто хотя бы постоять рядом с ним), ментальное здоровье под очень большим вопросом. Дедушка сам не может выход из комнаты найти без помощи сопровождающих, а не то что на Украину прилететь. И речь Зеленского явно рассчитана не на Байдена, а на американские центры принятия решения. Вернее, на их имидж в глазах рядовых американских избирателей. Чтобы они не вздумали следовать рецепту "поматросить и бросить", который становится все более вероятным с каждым днем.

Моральные соображения и чувство долга и вины – это аргументы, которые Зеленский в том же интервью постарался использовать по полной.

- США нам помогают. Сильно помогают, но недостаточно, чтобы победить. Но я верю, что помощь будет ускорена. Но еще раз подчеркиваю, что мы и так понимаем, что США помогают и очень высоко ценим это. Но хотим увеличения этой помощи и ускорения. Мы сами воюем за свою землю и не хотим, чтобы граждане других государств воевали за нас, поэтому просим, кто сколько может, помочь, - заявил Зеленский и продолжил. – Я благодарен США. Благодарен, в первую очередь, обществу, потому что все это оружие чего-то стоит. И эта цена – цена людей, прекрасно это понимаю. И я верю в то, что они понимают, что дают деньги, а мы – отдаем жизни. Понимают, что мы платим наибольшую цену, я благодарен им за то, что поддерживают нас.

Неизвестно, удалось ли Зеленскому пробить американцев на слезу этой речью. Но вот перед украинцами он нарисовал действительно полную картину происходящего. США дают деньги, которое украинцы оплачивают своими жизнями.

Вот только глава "Квартала 95" и президент Украины (в одном лице) забыл почему-то добавить, что американцы не отдают деньги, а дают их на время и будут возвращать все и с процентами, а вот украинцы свои жизни отдают насовсем. И в этом очень большая разница.

Впрочем, похоже, что Киев и Вашингтон такая схема более, чем устраивает. А украинцев они по такому поводу спрашивать не собираются.

Тем более, что количество официальных долларовых миллиардеров в команде Зеленского скоро уже превысит первый десяток. А приходили почти все из них в его команду, кроме него самого, сумевшего так обогатиться на этом месте, что Порошенко от зависти локти кусает, практически без штанов. Так что, нельзя сказать, что американские деньги тратятся совсем уж бесполезно.

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