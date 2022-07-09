Британская пресса припомнила Джонсону самые громкие скандалы с его участием

Борис Джонсон вначале вызывал в обществе смех, затем непонимание, а позже и открытое негодование Фото: REUTERS

Борис Джонсон, все еще исполняющий обязанности премьер-министра Британии, но теперь уже заслуживший приставку «экс», обещал возглавлять правительство королевства как минимум до 2030 года. Не срослось – «скользкому поросенку», по меткому определению британских журналистов, хватило трех лет, чтобы попасться.

Впрочем, к финалу премьерской карьеры Джонсон упрямо двигался практически с самого назначения на должность в июле 2019 года, вначале вызывая в обществе смех, затем непонимание, а позже и открытое негодование.

Вскоре после вступления в должность, а именно, в сентябре 2019 года Джонсон, ратовавший за Brexit, добился приостановки работы парламента. Он страшно боялся, что законодатели могут помешать работе правительства по выходу Британии из Евросоюза.

– Парламент должен понять и дать этому правительству завершить брекзит, – заявлял тогда Джонсон.

Спустя совсем недолгое время Верховный суд страны постановил, что приостановка деятельности парламента была незаконна. Оппозиция потребовала отставки Джонсона, назвав его «не соответствующим должности». Но не тут-то было. Премьер заявил, что Верховный суд ошибся, и остался при должности.

Весной 2021 года Британию сотряс новый скандал с участием Джонсона: на этот раз на суд общественности выплыл ремонт резиденции «лохматого премьера» на незадекларированные средства.

Официально новый премьер-министр имел право потратить на ремонт 30 тысяч фунтов стерлингов. Джонсон в красоту резиденции на Даунинг-стрит вложил 200 тысяч. А позже заявил, что потратил свои личные средства. И соврал. 52 тысячи фунтов ему пожертвовал лорд Браунлоу, а Борис просто забыл их задекларировать. И на этот раз «поросенок» снова выскользнул, отделавшись штрафом в почти 18 тысяч фунтов.

В начале этого года этого года был опубликован доклад о вечеринках, проходивших на Даунинг-стрит во время жесткого карантина, связанного с пандемией коронавируса.

– Вы должны оставаться дома, – обращался Джонсон с экранов телевизоров к британцам. А после отправлялся кутить в своей резиденции вместе с чиновниками.

Когда в прессу попали фото с «коронавирусных вечеринок», на которых был запечатлен и Джонсон, возмущению народа не было предела. Знаете, что сказал тогда премьер? Он заявил, что ему и в голову не приходило, что эти вечеринки являются нарушением каких-либо правил. Вот уж воистину: что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.

А потом Джонсон извинился, сказав, что понимает ненависть людей, потерявших близких во время пандемии и даже не имевших возможности проводить их в последний путь, к нему лично и тем, с кем он праздновал в своей резиденции. Понимает. Но в отставку не пойдет. И не пошел, пережив даже попытку вынести ему вотум недоверия со стороны его же партии. Бюджету страны расследование «партигейта» стоило более 450 тысяч фунтов. Самому Джонсону оно обошлось в несколько неприятных минут и штраф в целых 100 фунтов стерлингов.

Дело Пинчера – недавнее. Крис Пинчер, видный член Консервативной партии Британии и протеже Бориса Джонсона, перебрав лишнего в одном из элитных лондонских клубов начал приставать к мужчинам. А чуть позже выяснилось, что против него обвинения в домогательствах выдвигались и ранее. Джонсон об этом прекрасно знал, но продолжал двигать Пинчера по партийной и карьерной лестнице. Во время разбирательства Джонсон привычно сказал, что сожалеет. Но в отставку снова не пойдет, ибо не может бросить Британию в столь непростое время и призывал сосредоточить усилия на экономическом росте. Понятно, под его руководством.

Вывернуться он, возможно, и смог бы, но вот другие министры не захотели с ним работать. Первыми ласточками были глава Минздрава Саджид Джавид и руководитель Минфина Риши Сунак, подавшие в отставку из-за несогласия с поведением премьера. За ними последовали другие. Всего за два дня правительство Джонсона потеряло около 50 министров и чиновников рангом пониже.

И только тут премьер понял, что попался окончательно. Джонсону не осталось ничего другого, как объявить о своей отставке. Впрочем, до избрания нового, он может успеть влипнуть еще в парочку скандалов – опыт у него большой.

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