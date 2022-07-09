Половина россиян берут подработку во время отпуска

Наши люди даже во время отпуска думают о работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый второй житель страны (52%) подрабатывал во время отпуска хотя бы раз в жизни. Таковы результаты опроса, проведенного сервисами «Авито Работа» и GigAnt. Этим летом подработку вместо законного отпуска намерены выбрать 12% опрошенных, еще 11% потратят свободное время на учёбу и саморазвитие. Меньше всех ценят безмятежный отдых молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет – там доля трудоголиков самая высокая (21%).

В нынешних условиях подработка — самый очевидный способ повышения доходов, которые могут упасть (или уже упали) у многих россиян. В ближайшие полгода возможность подрабатывать рассматривают 46% опрошенных. Самые популярные сферы для дополнительного заработка – строительство и ремонт (28%), торговля (также 28%), IT и цифровые технологии (22%), службы доставки (18%) и индустрия здоровья и красоты (15%).

- Подработка во время отпуска для многих россиян мера вынужденная, - комментирует итоги опроса профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. – Обычно это не вредит основной работе человека, но тут очевидный конфликт с собственным здоровьем и интересами семьи. Хотя не стоит забывать, что в число опрошенных могли попасть и те россияне, которых отправили в вынужденный отпуск, такие тоже есть. Но вообще человек должен в отпуске отдыхать. Без отпуска вы выгораете и физически, и эмоционально, что ведет к потере иммунитета. Так что, если ситуация для семейного бюджета не критическая, отпуск лучше потратить на полноценный отдых.

- Любые переработки очень плохо сказываются на жизненном тонусе человека, - предупреждает психолог Виктория Рябова. – Плохо они сказываются и на рабочей эффективности. Но в России трудоголизм, к сожалению, социально поощряется. Причем, не только работодателями. Посмотрите, у нас часто говорят: «Какой он трудолюбивый, ни минутки на месте не сидит!». А если человек сделал положенную работу не за 8 часов, а за 3, и решил отдохнуть, то у него спросят: «Ты что сидишь, тебе делать больше нечего?». Но нужно уметь и отдыхать. Поэтому – никакой подработки во время отпуска! Отдыхайте!