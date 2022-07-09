Украина "потеряла" золотые слитки на $500 млн и лишилась доверия Запада

C золотовалютными резервами Украины происходит что-то непонятное Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если бы не многочисленные жертвы среди мирного населения, то происходящее на Украине полностью укладывалось бы в сюжет знаменитой советской музыкальной комедии "Свадьба в Малиновке". Начиная от знаменитого мировоззренческого диалога про "демократические ценности": "Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность. — Значит, будут грабить". И заканчивая поразительным признанием Попандопуло: "У пана атамана нема золотого запасу, и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. И правильно делают, потому что, если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны".

Вот именно с "золотым запасом" Украины, вернее, с золотовалютными резервами происходит что-то непонятное. Напомним, что несколько дней назад замглавы НБУ Николайчук сообщил о передаче золотовалютных резервов в Польшу “до нормализации ситуации в стране”. При этом, ни объем резервов, ни то, в каком виде они существуют, он не раскрыл. А там может быть много чего, от золотых слитков, до депозитарных расписок и даже откровенно туфтовых ценных бумаг, которые могут стоить дешевле использованной для их печати бумаги.

Правда, после выступления Николайчука Нацбанк Украины (аналог российского ЦБ) в своем отчете сообщил, что объем ЗВР Украины составляет 22,7 млрд. долларов. Многим в этот момент икнулось, потому что в марте это было еще на почти 6 млрд. долларов больше – 28,1 млрд. И тут вдруг сразу несколько источников сообщают, что в конце июня часть украинских ЗВР отправлялась в США, но пропала где-то в Польше. На неплохую такую сумму в 500 миллионов долларов США, и в виде не каких-то там бумаг, а в полноценных слитках из золота. Которое, несмотря на все свои колебания на бирже, остается одним из самых устойчивых средств платежа и финансовым резервом.

То есть из Киева золото выехало, а когда представители Пентагона и Минфина США встречали его на польском аэродроме Жешув, то они его среди грузов не нашли.

Как считает Олег Царев, эта история, получив огласку, буквально вынудила Еврокомиссию в последний момент заблокировать выделение Киеву кредита в 1,5 млрд. евро. Причем, по инициативе "братской" Украине Польши. И теперь вопрос о дальнейшем кредитовании Украины со стороны ЕС будет решаться, не исключено, что только при предоставлении гарантий возврата средств. А гарантировать, грубо говоря, нечем.

При этом, у Зеленского не осталось никаких хороших решений. И кредит не дают, и надежд, что пропавшее "потерянное" золото будет найдено, практически нет, и перед американцами неудобно, как в том анекдоте про предателя, который привел фашистов к партизанам.

При этом, Киев пытается предпринять хоть что-то, чтобы обелить свой имидж перед Европой. Так, например, Бюро экономической безопасности Украины после приостановки кредита Еврокомиссии на 1,5 млрд евро решило ввести уголовную ответственность за незаконные действия со средствами Европейского Союза. Ранее оно же выявило массовую распродажу передаваемого Киеву Западом оружия, о чем заявил директор Бюро Вадим Мельник.

При этом, всем понятно, что золотые слитки на 500 млн долларов украдены не рядовой бандой какого-нибудь пана атамана Грициана Таврического, а кем-то из высших эшелонов украинской власти, приближенным к Зеленскому. Хотя бы по той причине, что информацию о перевозке золота знал только очень узкий круг посвященных.

Такими темпами да с такими подельниками "пан атаман" останется не то что без ЗВР, но и без собственных штанов. Если, конечно, пан атаман сам не является причастным к пропаже "золотого эшелона".