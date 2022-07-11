Любовь в бомбоубежище и полувековые истории: Волонтеры поздравили семейные пары Донбасса

Фото: МБОО "Пища Жизни"

Несмотря на боевые действия, в Рубежном (ЛНР) кипит жизнь. Накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в городе побывали волонтеры "Пищи Жизни" и приготовили для местных жителей праздничный обед - угощали апельсинами, бананами и оладьями с вареньем. После раздачи еды добровольцы отправились в бомбоубежище, чтобы поздравить семейные пары, которые вместе уже больше 35 лет. В качестве подарков были нарядные корзинки с фруктами, мылом и ромашковым чаем.

- Было волнительно. Люди прожили здесь четыре месяца бок о бок. Они прошли серьезные испытания, теряли близких, дома, имущество. Они переживали разные состояния от полного опустошения и безверия до победы и радости, - рассказывают волонтеры.

Фото: МБОО "Пища Жизни"

Во время визита к ним вышли пожилые пары. Они шли под ручку, красиво одетые, улыбались.

- В День семьи, любви и верности мне радостно, - сказал семьям президент межрегиональной благотворительной организации "Пища Жизни" Валерий Долгополов, - государство дает возможность увидеть молодежи, что семья - это почетно. Я сам в браке 42 года. И я за правильные семейные ценности: за любовь, терпение и верность." В этот день рядом с ним был его сын Евгений.

Молодая семейная пара волонтеров из России Чумиковы Павел и Галина вручали подарки пожилым парам со словами поддержки и восхищения, ведь даже в такие тяжелые времена эти люди держатся вместе. Семья Майоровых - 51 год в браке, семья Бахмет - 52 года, семья Галий - 47 лет...

Фото: МБОО "Пища Жизни"

- Закончили вместе учиться и в Рубежное по распределению приехали. Работали здесь на заводе "Заря", - делятся супруги Майоровы. - Самое главное не сдаваться и преодолеть все, что выпадет на вашу долю.

А вот, что рассказали волонтерам Николай Ефимович с супругой, которые в браке 57 лет:

- У нас два правнука. Вот уже третий намечается скоро. Спасибо, что приехали, поздравили, подбодрили нас!

Супруги смотрели на гостей с радостью и любовью, как будто сами они обитают не в укрытии под землей, а находятся на званом обеде.

Фото: МБОО "Пища Жизни"

Руководитель бомбоубежища Ольга Маун также представила волонтерам своих самых надежных и дорогих помощников - медицинского работника Татьяну Александровну и ее супруга Сергея Ивановича. Их напутствие вышло одним из самых душевных. На просьбу о пожеланиях молодому поколению Татьяна Александровна задумалась, а ее супруг тихо запел: "Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом". Женщина тут же подхватила: "Как солнце по утрам пусть оно заходит в дом..."

Все присутствующие пожелали долгих счастливых семейных отношений волонтерам Павлу и Галине, Евгению и Анне и поблагодарили за подарки и добрые слова.