Глава Минтранса Виталий Савельев: на контрафакте летать не будем, подушки безопасности в автомобили вернем

Безопасность в авиации - это приоритет Фото: Алина НИЗАМОВА

«Аэрофлот» уже скоро получит новые российские самолеты МС-21, а изделия «АвтоВАЗа» без подушек безопасности — это временное явление. Об этом и ряде других вопросов министр транспорта Виталий Савельев рассказал, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», который сейчас проходит в Подмосковье. Итак, к чему готовиться желающим на чем-то передвигаться по России — исходя из цитат главы Минтранса?

НА САМОЛЕТЫ НЕ БУДУТ СТАВИТЬ КОНТРАФАКТНЫЕ ДЕТАЛИ

Как заверил Виталий Савельев, авиакомпании РФ не будут ставить контрафактные детали на иностранные самолеты.

- Безопасность в авиации — это приоритет…. Никто не собирается на самолёты ставить какой-то контрафакт. Конечно, ищем возможности, как завершить и помочь нашим авиакомпаниям, - заявил он на площадке форума.

Опасения по поводу контрафакта высказывались уже неоднократно. В связи с санкциями у российских авиакомпаний нет возможности получать оригинальные запчасти непосредственно от европейских и американских производителей. Евросоюз запретил продажу и поставку российским авиакомпаниям европейских самолетов и запчастей к ним, а также их ремонт и страхование. Санкции США вообще запрещают кому бы то ни было обслуживать российские борта американского производства (или те, где используется более 25% американских запчастей). То есть нельзя не только запчасти продать, но и даже авиакеросином на чужбине заправить.

Но если с заправкой нет проблем хотя бы на территории России, то запчасти к «Боингам» и «Аэрбасам» все равно где-то брать надо. Авиакомпании уже начали решать проблему, сняв с рейсов часть самолетов-иномарок. Пригодятся на запчасти.

- Мы стараемся решить эту задачу с нашими промышленниками. Минпромторг тоже нам пытается какие-то смазочные материалы, расходные материалы. Но они должны пройти все проверки. Мы не можем на самолёт просто поставить то, что не прошло сертификацию — запчасти или что-то. Это требует времени, - сообщил Виталий Савельев.

Он также заверил, что «Аэрофлот» скоро получит российский «сверхпередовой самолет» МС-21.

- Мы его увидим с вами, он скоро поступит в парк "Аэрофлота", - заверил министр. - Самолет, у которого большие иллюминаторы, очень большие багажные полки, очень большое пространство в салоне.

Судя по предыдущим заявлениям чиновников, МС-21 с отечественным двигателем должен пройти сертификацию к 2023 году. Первые шесть таких самолетов предполагалось поставить в 2024 году.

ПОДУШКИ ВЕРНУТСЯ НА «АВТОВАЗ»

- Думаю, то, о чем вы говорите, это временная мера, - ответил министр на другой больной вопрос, как относиться к «упрощенным» автомобилям, которые сейчас из-за проблем с зарубежными комплектующими начал производить «АвтоВАЗ».

Кто не в курсе, напомним: простояв половину весны, в начале июня «АвтоВАЗ» возобновил сборку «Лада Гранта» в упрощенном исполнении: без АБС, подушек безопасности, системы ГЛОНАСС и преднатяжителей ремней безопасностей. В той же комплектации предполагается начать выпуск Niva Legend.

- Это вопрос Минпромторга больше, но я понимаю своих коллег... Нужно время... Я думаю, они найдут возможность или производства подушек, или из дружественных стран мы будем получать поставки, - прокомментировал ситуацию Савельев.

«ПЕРЕСЯДУ С GENESIS НА LADA»

Министр также сообщил, что готов пересесть на автомобиль отечественного производства. Но при условии, если «машину сделать нормальной».

- Как я отношусь к тому, чтобы пересесть на Lada? Вы знаете, я отношусь вообще нормально. Я езжу на Genesis, у меня нет какой-то специальной машины. Будучи в "Аэрофлоте", я ездил на Mercedes. Это нормально - чиновник есть чиновник. Мы государственные служащие, у нас есть определенные ограничения, и я к этому нормально отношусь, - заявил глава Минтранса.

И напомнил, что уже была попытка пересадить чиновников на «Волги».

- Я тоже пересел, хотел попробовать. Но автомобиль был тогда не доделан по каким-то причинам. Не удалась идея. Но, в принципе, если машину сделать нормальной, то - почему нет. Вот, машину Aurus сейчас доводит наша промышленность. Машина едет, выглядит как Rolls-Royce - это нормальные технологии, - заявил министр.

КСТАТИ

Как ранее сообщил Виталий Савельев, в первом полугодии 2022 года пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на девять процентов по сравнению с прошлым годом.

Десяти миллионов пассажиров авиакомпании не досчитались из-за закрытия аэропортов юга страны — включая «курортные» Симферополь, Анапу, Геленджик. Если южные аэропорты останутся закрытыми до конца года, сокращение пассажиропотока может составить около 19 миллионов.