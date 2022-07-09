МИД развеял восемь мифов Евросоюза о санкциях против России

Евросоюз пытается доказать, что санкции против России не имеют отношения к мировому продовольственному кризису, но факты свидетельствуют об обратном Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел России опубликовало подборку из восьми мифов Евросоюза о том, что в глобальном продовольственном кризисе виноваты не антироссийские меры, а именно РФ.

Ведомство аргументированно разъясняет, в чем же на самом деле европейские лидеры пытаются ввести в заблуждение своих избирателей. Из представленных доводов следует, что на самом деле дефицит продовольствия угрожает миру не из-за действий России, а из-за санкций против страны.

Итак, кратко о мифах и правде.

Миф 1

Санкции ЕС против России не связаны с нехваткой продовольствия.

Действительность. Евросоюз ввел санкции на импорт целого ряда продукции из России, включая минеральные удобрения, а также против Россельхозбанка – банка, обсуживающего экспорт российской сельхозпродукции. В рекомендациях ЕС прямо указывается, что не следует передавать навигационные товары и технологии для морского судоходства и оказывать соответствующую техническую помощь, что также способно ограничивать возможности России по экспорту продуктов питания и удобрений.

Миф 2

Санкции ЕС действуют только на территории Европы.

Действительность. Санкции распространяются на зарубежных юридических лиц, которые ведет любой вид деловой активности в Евросоюзе. Кроме того, отключение десяти российских банков от SWIFT затрудняет деловое сотрудничество даже со странами, которые не присоединились к европейским санкциям.

Миф 3

Санкции ЕС не препятствуют экспорту пшеницы или удобрений из России.

Действительность. Странам ЕС делегированы полномочия трактовать антироссийские санкции, за нарушения которых предусмотрены серьезные наказаний. Следовательно, существуют 27 трактовок (по числу стран-участников) шести пакетов мер против РФ, к которым выпущено порядка 200 разъяснений. Никто не гарантирует, что какая-либо из стран не применит свою трактовку для наказания за перевозку российских продовольствия и удобрений.

Миф 4

Спецоперация РФ на Украине привела к продовольственному кризису и росту цен на продукты питания.

Действительность. Объем запасов зерна на мировом рынке значительно вырос по сравнению с уровнем прошлого года и составит рекордные 850 млн тонн, о чем свидетельствуют сводный перечень данных ФАО. Рост цен на мировом рынке связан не с дефицитом продовольствия, а с ожиданиями реализации тех или иных санкций против РФ.

Миф 5

Во время спецоперации на Украине растет число людей, страдающих от голода.

Действительность. Россия продолжает поставлять на мировой рынок аграрную продукцию, несмотря на то, что Евросоюз стремится разделить продукты на "хорошие" и "плохие" по стране их происхождения, создавая препятствия для экспорта столь необходимых продуктов питания. В частности, ЕС создает давление на страны, чтобы они не покупали зерно из Крыма, ДНР и ЛНР, а также освобожденных регионов Украины.

Миф 6

Россия мешает вывезти из Украины 20 млн тонн зерна, которое могло бы "накормить весь мир".

Действительность. Объем запасов зерна на мировом рынке составит свыше 800 млн тонн (по прогнозу ФАО). Те самые 20 млн тонн не способны изменить ситуацию на мировом рынке. Более того, по оценкам экспертов, фактически Украина имеет около 7 млн тонн кукурузы и около 5-6 млн тонн пшеницы. И препятствия создает не Россия, а Украина, которая сбросила в Черное и Азовское моря свыше 400 якорных мин. Из-за них невозможно обеспечить безопасное судоходство для перевозки зерна.

Миф 7

Россия ввела экспортные пошлины, что привело к росту цен.

Действительность. Введение экспортных пошлин направлено на защиту внутреннего рынка от резких колебаний. Такие меры в областях агропродукции и удобрений использует не только России, а еще 63 страны мира. Причем, Москва ввела пошлины еще в начале 2021 года, то есть к текущему кризису они никакого отношения не имеют.

Миф 8

Санкции ЕС на поставки хлористого калия из Белоруссии и России не влияют на мировой рынок продовольствия и удобрений, так как затрагивают только территорию Евросоюза.

Действительность. "Санкций, затрагивающих только страны ЕС", оказалось достаточно для появления элементов полной непредсказуемости в поведении иностранных партнеров в отношении российских и белорусских компаний, даже формально не находящихся под действием рестрикций. Это негативно сказалось на условиях взаимодействия с европейскими финансовыми институтами, в том числе кредитными, а также выразилась в "препонах" с проведением платежей через европейские банки.

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