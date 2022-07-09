Как бельмо на глазу. Киев трясет от спокойствия Херсона и Запорожья

Местные власти сейчас налаживают мирную жизнь и начинают выплачивать пенсии Фото: Николай ВАРСЕГОВ

СПУСТИЛИ ЗЕРНО С РЕЛЬС

Пока власти освобождённых территорий выстраивают инфраструктуру и начинают выдавать паспорта, пенсии и пособия, Киев все усиливает давление, устраивает теракты и диверсии, чтобы сделать жизнь людей невыносимой.

Так в поселке Акимовка под Мелитополем боевики Зеленского обстреляли из гранатомета грузовой поезд с продовольствием. В результате диверсии пострадавших не оказалось, но пришлось прервать железнодорожное сообщение. По разным оценкам уничтожено и приведено в негодность около трёх тонн груза.

- На первый взгляд, три тонны груза - это незначительная в масштабах страны и даже города цифра. Но на самом деле - это несколько тысяч упаковок детского питания, которое теперь не смогут получить мамы и их малыши - наши маленькие земляки, - заявил член высшего совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

ПОШЛИ ПО «КРЫМСКОМУ» СЦЕНАРИЮ

В то время как новые власти выстраивают свою работ так, чтобы людям начали выплачиваться пенсии, пособия, открывались новые рабочие места, киевский режим, наоборот, вспоминает свои давно опробованные методы геноцида населения. В 2015 году боевики подорвали опоры ЛЭП, которые снабжали Крым электроэнергией и заблокировали Северо-крымский канал, оставив без света и воды 2 миллиона жителей полуострова, который называли «своей территорией». Теперь они лишили газа Запорожскую область.

Как заявил глава администрации Запорожья Евгений Балицкий, в дома и на предприятия перестало поступать голубое топливо:

- Повреждений газовой трубы нет, - отмечает Балицкий. - Мы понимаем, нас отключили. Киевский режим не нуждается в Запорожской области, ни в людях, ни в области. Это их методы, которыми они действовали и в Крыму. Методы геноцида, - отключая людям воду, газ, электричество.

Власти Запорожья обратились к правительству России с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации. Как сообщается, в регион будут присланы «электроприборы промышленного и бытового назначения».

ОСТАВИЛИ БЕЗ СВЕТА

Но энергоблокада, водная или газовая блокада жителей - далеко не единственный метод в арсенале украинского режима. В ход идут все возможные способы - обстрелы из тяжёлой артиллерии, РСЗО, диверсии.

Так, одной из наиболее распространённых форм диверсий стали удары по объектам жизненно важной инфраструктуры, как это произошло в Бердянске. Там была взорвана трансформаторная подстанция. Света лишились десятки тысяч жителей города. И таких случае десятки.

- Террористы Зеленского делают всё, чтобы сорвать налаживание мирной жизни на освобождённой территории. Их цель - сделать жизнь мирного населения невыносимой, - заявляет Владимир Рогов.

Тем временем в самом городе Запорожье, который еще находится во власти Украины, в здании городского Дворца детского творчества националисты развернули опорный пункт: оборудовали там склад вооружения и боеприпасов, а по периметру учреждения и на верхних этажах близлежащих жилых домов выставили огневые и снайперские точки.

ХЕРСОНЦЫ ПОЛУЧАТ ПЕНСИИ

Похоже обстановка складывается и в Херсонской области. Местные власти сейчас налаживают мирную жизнь и начинают выплачивать пенсии - в переходный период они составят 10 тыс. рублей.

Так замглавы военно-гражданской администрации региона Катерина Губарева уточнила, что администрация уже открыла одно отделение пенсионного фонда в Херсоне и пять в районах области:

- Необходимо прийти с паспортом и пенсионным удостоверением, вас верифицируют, а уже на следующий день начнется выплата, - говорит Губарева. - Мы выдаем по 10 тысяч рублей - это средняя пенсия, которая была на Украине.

Кроме того, по ее словам, в ближайшее время откроется почта.

- Украинская сторона запугивала нас, говорили «уезжайте с этой территории, закроем все», - отмечает Катерина. - Но мы работали с трудовыми коллективами и хочу сказать, что большинство приняло решение оставаться, потому что это их земля и нужно эту работу продолжать. Так что мы запускаем почту Херсона, которая также будет развозить пенсии, будет работать в отдаленных районах. Почта заработает в ближайшее время.

УДАР ПО ГОРОДАМ И ПО ВЛАСТИ

А в это время над городом гремят взрывы, а город заволакивает дымом. Это украинская армия бьет по гражданским объектам. Приходится активно работать системе ПВО. Обстрелы ведутся с Николаевского направления.

По неподтвержденным данным удар пришелся и по складу боеприпасов в Чернобаевке. В результате на нем начался пожар.

Чтобы оставить еще и жителей Херсонской области без света украинские вооружённые формирования попытались обстрелять Каховскую гидроэлектростанцию. Ясно, что последствия ее разрешения могли бы стать катастрофическими для жителей. Но эту атаку успешно отбила противовоздушная оборона вооруженных сил России. В результате важный жду жителей и всего региона объект украинские террористы не смогли вывести из строя.

- Террористам киевского режима не удастся запугать жителей Херсонщины, которые строят совместную с Россией мирную жизнь, - заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. - ГЭС продолжает давать энергию, а на преступную попытку нарушить работу стратегического гидроузла Вооружённые силы Российской Федерации дадут сокрушительный ответ. Задачи специальной военной операции будут полностью выполнены — стрелять по мирному населению и запугивать его будет просто некому.

Вместе с этим была нейтрализована группа диверсантов. Это были три кадровых сотрудника сил специальных операций Украины, которые были близки к бывшему мэру Херсона. Как рассказали на допросе сам задержанные, в Киеве были недовольны мирной жизнью в Херсоне и они должны были с помощью ряда терактов посеять хаос среди мирных жителей. Кроме того, они должны были уничтожить главу региона Владимира Сальдо и его зама Кирилла Стремоусова.

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