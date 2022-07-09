«Бывает, и цены снижаются»: Росстат утверждает, что в июне подешевели продукты

В июне в России упали цены на продукты.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В июне у нас снизились цены. Не поверите, но именно таковы подсчеты Росстата. Снижение, правда, микроскопическое — в среднем по стране 0,35% в сравнении с маем. В том числе на 1,1% подешевели продукты.
Явление это, прямо скажем, уникальное. В августе-сентябре бывало такое, что официальные статистики фиксировали дефляцию (это когда цены падают) — за счет сезонного фактора. Созревает новый урожай, овощи-фрукты падают в цене — вот и получается, что все в среднем немного дешевеет. Но в июне таких чудес обычно не наблюдается.
У чуда этого есть еще одна особенность. Спроси почти любого россиянина — он не только эти три десятых удешевления не заметил, но, скорее всего, заметил обратное: жизнь дорожает.
Что же, как утверждает Росстат, подешевело? В основном это плоды и овощи. Те самые, которые до этого били все рекорды подорожания. А теперь вопрос: если за прошлый год цены на капусту выросли в четыре раза, а теперь наконец за месяц снизились на треть — какие у вас будут ощущения по поводу этого «падения цен»? В годовом измерении, по оценкам Росстата, рост цен уменьшился до 15,9% с 17,1% месяцем раньше.
В обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» называются две причины, почему стоимость продуктов пошла вспять: укрепление рубля и низкая потребительская активность россиян. Читай: у людей нет денег на покупки. Не самая радостная причина «чуда».
При этом небольшое снижение цен на продукты в целом (-1,1% за июнь) компенсируется удорожанием ряда услуг — в первую очередь, так или иначе связанных с передвижением. Так, проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда, по сведениям Росстата, за июнь стал дороже на 20%, фирменного — на 19,2%.
Ну и наконец, в июле дефляция уже вряд ли будет: с 1 июля подорожали коммунальные услуги.
ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДЕШЕВЕЛО В ИЮНЕ
(в среднем по России)
Капуста -31,5%
Помидоры -28,3%
Огурцы -19,8%
Свекла -15%
Чеснок -12,7%
Морковь -11,7%
Бананы -11,3%
ЧТО СУЩЕСТВЕННО ПОДОРОЖАЛО В ИЮНЕ
(в среднем по России)
проезд в поездах дальнего следования – от +9,5% до +20,0% (в зависимости от вагона)
путевки в дома отдыха, пансионаты + 10,8%
авиаперелет эконом-классом +6,5%
путевки в санатории +5,7%
А ТАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ ЗА ГОД
(июнь 2022 года к июню 2021 года)
зарубежный туризм +56,5%
сахар-песок +48,2%
крупы, бобовые +35,4%
моющие и чистящие средства +33%
электротовары, бытовые приборы +26%
макароны +24,4%
молоко и молочная продукция +23,1%
хлеб и хлебобулочные изделия +18,7%
страхование +18%
стройматериалы +14%
мясо и птица +13,8%
плодоовощная продукция +13,4%
бытовые услуги +12,2%
медицинские услуги +11,6%
медикаменты +11%
пассажирский транспорт +11%
санаторно-оздоровительные услуги +10%
одежда и белье +9%
обувь +8,8%
бензин +4,6%
услуги ЖКХ +4,5%
гостиницы -0,47%
(Данные Росстата)