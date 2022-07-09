«Бывает, и цены снижаются»: Росстат утверждает, что в июне подешевели продукты

В июне в России упали цены на продукты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июне у нас снизились цены. Не поверите, но именно таковы подсчеты Росстата. Снижение, правда, микроскопическое — в среднем по стране 0,35% в сравнении с маем. В том числе на 1,1% подешевели продукты.

Явление это, прямо скажем, уникальное. В августе-сентябре бывало такое, что официальные статистики фиксировали дефляцию (это когда цены падают) — за счет сезонного фактора. Созревает новый урожай, овощи-фрукты падают в цене — вот и получается, что все в среднем немного дешевеет. Но в июне таких чудес обычно не наблюдается.

У чуда этого есть еще одна особенность. Спроси почти любого россиянина — он не только эти три десятых удешевления не заметил, но, скорее всего, заметил обратное: жизнь дорожает.

Что же, как утверждает Росстат, подешевело? В основном это плоды и овощи. Те самые, которые до этого били все рекорды подорожания. А теперь вопрос: если за прошлый год цены на капусту выросли в четыре раза, а теперь наконец за месяц снизились на треть — какие у вас будут ощущения по поводу этого «падения цен»? В годовом измерении, по оценкам Росстата, рост цен уменьшился до 15,9% с 17,1% месяцем раньше.

В обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» называются две причины, почему стоимость продуктов пошла вспять: укрепление рубля и низкая потребительская активность россиян. Читай: у людей нет денег на покупки. Не самая радостная причина «чуда».

При этом небольшое снижение цен на продукты в целом (-1,1% за июнь) компенсируется удорожанием ряда услуг — в первую очередь, так или иначе связанных с передвижением. Так, проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда, по сведениям Росстата, за июнь стал дороже на 20%, фирменного — на 19,2%.

Ну и наконец, в июле дефляция уже вряд ли будет: с 1 июля подорожали коммунальные услуги.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДЕШЕВЕЛО В ИЮНЕ

(в среднем по России)

Капуста -31,5%

Помидоры -28,3%

Огурцы -19,8%

Свекла -15%

Чеснок -12,7%

Морковь -11,7%

Бананы -11,3%

ЧТО СУЩЕСТВЕННО ПОДОРОЖАЛО В ИЮНЕ

(в среднем по России)

проезд в поездах дальнего следования – от +9,5% до +20,0% (в зависимости от вагона)

путевки в дома отдыха, пансионаты + 10,8%

авиаперелет эконом-классом +6,5%

путевки в санатории +5,7%

А ТАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ ЗА ГОД

(июнь 2022 года к июню 2021 года)

зарубежный туризм +56,5%

сахар-песок +48,2%

крупы, бобовые +35,4%

моющие и чистящие средства +33%

электротовары, бытовые приборы +26%

макароны +24,4%

молоко и молочная продукция +23,1%

хлеб и хлебобулочные изделия +18,7%

страхование +18%

стройматериалы +14%

мясо и птица +13,8%

плодоовощная продукция +13,4%

бытовые услуги +12,2%

медицинские услуги +11,6%

медикаменты +11%

пассажирский транспорт +11%

санаторно-оздоровительные услуги +10%

одежда и белье +9%

обувь +8,8%

бензин +4,6%

услуги ЖКХ +4,5%

гостиницы -0,47%

(Данные Росстата)