Получивший четыре «Оскара» южнокорейский триллер «Паразиты» повторно выйдет в российский прокат

Фото: кадр из фильма.

Триллер южнокорейского режиссера Пон Джун Хо «Паразиты», получивший четыре «Оскара» в 2020 году, снова можно будет посмотреть в кинотеатрах. Картину запустят в повторный прокат, как это уже было со многими другими громкими проектами («Великий Гэтсби», «Волк с Уолл-стрит» и т.д.).

кадр из фильма.

Начиная с 4 августа начнется показ триллера в российских кинотеатрах. Картина с юмором и острым социальным подтекстом повествует о жизни семьи, спекулирующей на окружающих. По сюжету сыну семейства выпадает возможность подработать репетитором в состоятельной семье Пак. Он соглашается, но приводит к нанимателю родителей и сестру, которые представляются водителем, горничной и учителем искусств.

кадр из фильма.

— Я странный человек: когда мы выиграли приз Гильдии киноактеров за лучший ансамбль, я почему-то стал мечтать и об «Оскаре», — признавался режиссер «Паразитов». — Но выиграть в четырех категориях и получить шесть статуэток — о таком я даже не смел думать.

Фото: EPA/ETIENNE LAURENT/ТАСС

Главные роли в фильме исполнили актеры Сон Кан Хо, Ли Сон Гюн, Чо Еджон, Пак Со Дам, Пак Со Джун и Чхве У Сик. Академики «Оскара» отметили работу четырьмя статуэтками: как лучший фильм, лучшего режиссера, сценарий и картину на иностранном языке.