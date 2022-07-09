Джонни Депп триумфально возвращается: слухи про «Пираты Карибского моря» — фейк, зато Netflix теперь готов раскошелиться на проект актера

Фото: кадр из фильма.

Ради такого стоило затевать постыдные судебные разборки с бывшей женой: Джонни Депп, выигравший суд у Эмбер Херд и частично защитивший репутацию, снова возвращается к работе.

Фото: кадр из фильма.

Если после набросов роковой блондинки алчные голливудские продюсеры, которые в стремлении к выгоде и прибыли опираются только на общественное мнение, а не здравый смысл, начали малодушно вычеркивать Джонни Деппа из проектов («Пираты Карибского моря», «Фантастические твари»), то теперь киноделы опомнились. Все-таки Джек Воробей, опустившись, как казалось, на самое дно, оттолкнулся, вынырнул и снова всех победил.

Фото: кадр из фильма.

Благородно не требуя с Херд проигранных в суде миллионов, Депп возвращается к работе и даже стремительно худеет. Инсайдеры в США связывают это с тем, что Джонни плавно возвращает былые позиции и теперь может разговаривать с продюсерами, закинув ногу на ногу.

Так, в настоящее время в Европе идет подготовка к старту съемок исторической драмы «Фаворитка», где надломленному, но непобежденному актеру досталась главная роль — французского правителя Людовика XV. Это будет первый проект после суда и первая большая роль за последние два года.

Снимает картину Майвенн Ле Беско, ранее работавшая над фильмом «Мой король». Она же отвела себе в картине роль любовницы Людовика XV Жанны дю Барри. Проект, съемки которого стартуют совсем скоро, станет первым фильмом Деппа на французском языке.

Почуяв, что интерес к персоне Деппа не просто вернулся, но и будет нарастать, американские продюсеры вновь «поверили» в артиста и прибежали с инвестициями. Платформа Netflix подсуетилась и договорилась о том, что «Фаворитка» выйдет у них через 15 месяцев после премьеры в кино в 2023 году. Сколько стоили права не сообщается.

Как пишет DailyMail, Джонни заранее получил часть гонорара за работу — это сумма в 20 миллионов долларов (почти 1,3 миллиарда рублей).

А вот все разговоры про возвращение Деппа во франшизу «Пираты Карибского моря» — фейк. По крайней мере, так утверждает и агент актера, и сам Джонни: «Это выдумка».