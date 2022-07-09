Опубликована новая порция компромата с голым сыном Джо Байдена

На видеозаписи обнаженный Хантер принимает душ с двумя девушками и держит трубку, предположительно набитую наркотическим веществом. Фото: Кадр видео

Британский таблоид The Sun опубликовал фрагменты видеозаписи, найденной на ноутбуке Хантера Байдена. Утверждается, что кадры сняты во время прохождения Байденом-младшим курса лечения от наркозависимости.

На видеозаписи обнаженный Хантер принимает душ с двумя девушками и держит трубку, предположительно набитую наркотическим веществом.

Кроме того, в таблоиде заявили, что сын президента снят во время интимной близости с девушками, являющимися сотрудницами эскорт-агентства.

Судя по интерьеру, утверждают в издании, события происходили в арендованном доме, который был снят на время прохождения Хантером курса лечения. Также в The Sun заявили, что незадолго перед этим Джо Байден отправил сыну $75000, часть из которых ушла на оплату услуг жриц любви.

Опубликованная запись - далеко не первая в ряду фото и видеодоказательств разгульного образа жизни президентского сынка. После обнаружения ноутбука, который по утверждению солидных западных СМИ действительно принадлежал Хантеру Байдену, в Сети периодически всплывают интимные кадры с участием 52-летнего плейбоя, имя которого кроме прочего накрепко связано с финансированием американских биолабораторий на территории Украины.