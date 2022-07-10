Советы врачей: пять признаков, что купаться в водоеме опасно

Роспотребнадзор составил памятку, как определить, что в воду точно лезть не стоит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики обещают в Подмосковье еще несколько жарких дней. Да и потом, судя по прогнозам, погода будет вполне летней. Просто не по-южному, а близко к нашей климатической норме: 23 – 25 градусов днем. Самое время отрываться на свежем воздухе – гулять, кататься на велосипеде, купаться в близлежащих речках и озерах.

Но как понять, что вместо чистейшей свежести купание не принесет неприятностей – зудящей сыпи на коже, кишечных инфекций и т.п.? Роспотребнадзор составил памятку, как определить, что в воду точно лезть не стоит. Вот какие признаки опасных водоемов выделили санитарные врачи:

1. В этом озере или пруду – царство уток, гусей. Или берега облюбовали чайки. Водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут церкариоз - заболевание в виде кожных реакций и последующим аллергическим дерматитом. Кожа зудит, покрывается сыпью. В общем, мало приятного.

2. Вода в озере «зацвела», возле берега все заросло водорослями. В такой водичке есть все условия подцепить разных паразитов. Например, адолексарии. В организм животных они попадают на водопое. Но во время купания тоже можно хлебнуть воду с этими паразитами. В организме они прикрепляются в кишечнике, проникают в печень и желчные протоки.

3. Если поблизости с прудом, рекой или озером имеются сельскохозяйственные угодья, свалка, это означает, что с поверхностными ливневыми стоками в водоем попадают и в нем можно обнаружить биогенные загрязнители — яйца гельминтов аскарид, тениид, эхинококка, цист лямблий, кишечные палочки, сальмонеллы и другие возбудители кишечных инфекционных и паразитарных болезней.

Обратите внимание: реки в этом смысле не безопаснее водоемов со стоячей водой.

4. Если озеро или пруд располагается вблизи крупной магистрали и дождевая вода с загруженной трассы попадает прямо в водоем. Это значит, что ливнем в воду смывает такие неприятные загрязнения, как тяжелые металлы. Они могут вызвать отравление организма.

5. На берегу стоит знак «Купание запрещено». Не игнорируйте его. Одно дело поплавать в необследованном лесном озерце на свой страх и риск. Другое – лезть в водоем, который абсолютно точно непригоден для купания.

КСТАТИ

Вдоль трасс не стоит ни кататься на велосипеде, ни бегать трусцой

Спортивный врач рассказал, как не заработать проблем, пытаясь вести ЗОЖ в мегаполисе.

Сейчас самое время заняться спортом на свежем воздухе. Современный человек страдает от гиподинамии. В спортивный зал ходить нам дорого, нет времени или неудобно из-за запущенной физической формы. Зато никто не мешает сесть на велосипед в выходной и накрутить десяток километров. По крайней мере, пока сезон благоприятствует. Кому-то ближе бег в парке. Ну а кто-то предпочитает просто ходить – обычным шагом или с палками (скандинавская ходьба). Все это, так же как и плавание, отличные способы получить необходимую физическую нагрузку. Исследования говорят, что даже если не получается заниматься в течение рабочей неделе, можно добрать упражнений для мышц в выходные, если посвятить этому от полутора часов.

О каких правилах безопасности стоит помнить, пытаясь приобщиться к ЗОЖ (здоровому образу жизни), мы расспросили эксперта Лиги здоровья нации, заведующего кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. профессора Евгения Ачкасова.

1. Выбираем время

- Если мы посмотрим на опыт профессиональных спортсменов, то они стараются избегать тренировок в самое жаркое время дня, - отмечает профессор Ачкасов. – Тренируются либо ранним утром, либо вечером, когда спадает зной.

Так и нам. Любителям, стоит придерживаться аналогичной стратегии. В самое пекло сидим по кондиционируемым помещениям, а на пробежку выходим либо на заре, либо когда солнце уже клонится к закату. Идеально, чтобы занятия проходили не под прямыми лучами, а в тени деревьев, например.

2.Экипируемся

Хотя на жаре так и тянет максимально открыть тело, чтобы оно дышало, это неправильно.

- Обязательно надевайте футболку, а не майку, - предупреждает Евгений Ачкасов. – Профессионалы никогда не тренируются на солнце, ведь это чревато перегревом, солнечными ожогами.

Не забывайте о головном уборе, лучше светлом – он защитит от перегрева голову.

Обувь должна быть удобной и закрытой (не сандалями или сланцами) – стопа в ней зафиксирована и меньше риск случайно подвернуть ногу.

3. Восполняем потерю жидкости.

На жаре мы активно потеем, кровь сгущается. Растет риск образования тромбов. А это чревато смертельными состояниями – инсультом, тромболегочной эмболией и т.п.

Поэтому перед тренировкой и обязательно после – пить! Воду, минеральную воду, спортивные напитки, которые призваны восполнять водно-солевой баланс.

- Подойдет даже чай, сладкий чай, морс, компот – что угодно, но пить нужно обязательно, - уверен доктор. – Человек весом в 70 кг должен в сутки употреблять примерно 2,5 л жидкости. А на жаре – не менее трех литров! (жидкость из супу, например, тоже считается в общий объем).

О чем еще важно помнить, приобщаясь к здоровому образу жизни:

- Бегать (или ехать на велосипеде) вдоль дороги, особенно с интенсивным движением категорически нельзя, - настаивает профессор, врач спортивной медицины. – Особенно в жару. Мало того, что черный асфальт аккумулирует тепло, и если воздух в тени прогревается до 32, то у поверхности дороги – и до 70 градусов, что может грозить тепловым ударом. Так еще во время тренировок у человека интенсифицируются обменные процессы в организме. Если мы бежим рядом с проезжей частью, мы глубоко дышим и вдыхаем в себя вредные выбросы от автомобилей.

А поскольку обменные процессы идут быстрее, все это тут же разносится кровью по органам.

Стройте маршрут тренировок так, чтобы он проходил в парке, среди деревьев, подальше от шумных трасс.