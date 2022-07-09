В Грузии возмутились американским послом, которая вновь попыталась натравить Тбилиси на Сухум

В парламенте Грузии скандал: правящее большинство в лице влиятельных депутатов "Грузинской мечты" выступило резко против провокационных заявлений посла США в стране Келли Дегнан. Фото: Shutterstock

В парламенте Грузии скандал: правящее большинство в лице влиятельных депутатов "Грузинской мечты" выступило резко против провокационных заявлений посла США в стране Келли Дегнан. Накануне депутат Михаил Кавелашвили направил госпоже послу письмо, в котором попросил ее ответить на ряд вопросов, в том числе, и по поддержке сторонников вовлечения Грузии в российско-украинский конфликт. Но в ответ от Келли получил публичное признание, что она "даже не смогла дочитать до конца письмо Михаила Кавелашвили, так как оно было наполнено неправдой и конспирологическими теориями". Тем самым она обвинила грузинского парламентария во лжи, что вызвало резкий ответ со стороны местного политического истеблишмента.

- Посол нанесла оскорбление члену парламента Грузии. Мягко говоря, это вызывает сожаление. Это оскорбительно для парламента и государства, - заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

- Ответ посла США оскорбителен для грузинского избирателя и углубляет поляризацию в грузинском обществе, - поддержал коллегу депутат Дмитрий Хундадзе.

Между тем, даже последние выступления посла США не оставляют никаких сомнений в том, что она преследует именно обозначенные цели и не стесняется вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.

- Думаю, очень важно, чтобы грузины не забывали, что Россия оккупировала 20% территории Грузии, что Россия старается убить ваш язык, что Россия оскорбила ваши церкви, устроив там стойла, - заявила она недавно и совершенно издевательски прошлась по грузинам, посоветовав не забывать "об оккупации Грузии Россией". - Если есть еще вопросы, что значит дружба России для Грузии, просто посмотрите на ваши административные границы.

Тем самым госпожа посол США, на словах ратующая за "процветание и стабильность Грузии", попыталась вновь проложить курс Тбилиси на обострение конфликта с Южной Осетией, Россией и Абхазией. Более рациональная и взвешенная политика Грузии в последнее время вызывает в Вашингтоне и ЕС бешенство, а слова про евроинтеграцию, звучащие из Брюсселя все реже, все больше напоминают настоящую ловушку.

У Келли Дегнан к настоящему времени осталось мало козырей, и она сейчас разыгрывает последние, поскольку эффект от программ, которые реализовывал Тбилиси на деньги США и ЕС в отношении Сухума и Цхинвала, в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией, оказался ничтожным. И "Вовлечение без признания", и "Шаг к лучшему будущему" оказались в лучшем случае топтанием на месте. Тем более разителен контраст с помощью той же Абхазии от России, которая перечисляет в бюджет республики в среднем около 5 миллиардов рублей ежегодно, идущие, в том числе, на повышение зарплат и пенсий местного населения.

Вместе с тем в Сухуме прекрасно понимают, чему служат многие из западных и прозападных НКО, и какое воздействие они пытаются оказать на граждан республики. И потому вряд ли у кого вызвало удивление, когда в мае нынешнего года власти республики прикрыли проект западной НПО "Движение против голода". Против голода там было что, кроме названия, а вот чем реально занимались, налаживая контакты между абхазской и грузинской молодежью, так это формированием прозападной и антироссийской прослойки абхазского общества. Что не отвечало интересам самой Абхазии.

Было бы наивно полагать, что на этом усилия американских институтов в Закавказье завершатся на этой мажорной ноте. В США готовят финансирование новых проектов, причем рассчитанных в большинстве своем именно на молодежь. Так, например, 585 тысяч долларов выделяют сейчас на обучение и "развитие лидерских качеств" через "реализацию общественных проектов при активном наставничестве со стороны организации-грантополучателя" 60 студентов из закавказских республик, в том числе и из Грузии.

И в этих условиях в Сухуме было бы необходимо организовать ревизию западных НКО в республике на предмет соответствия заявленных ими целей и реальной деятельности, а также соответствия национальным интересам самой республики. Не помешало бы и создание новых НПО, например, чего-то вроде "Движения против голода", только не прозападной, а пророссийской ориентации. Или десятков других. Что, кстати говоря, в условиях продолжающегося и надвигающегося еще большего кризиса, не помешало бы не только Абхазии, но и самой Грузии. Тем более, что Россия никогда не отказывала в помощи, если она запрашивалась искренне, без двойного дна и зашитых в него подлостей. Трудности надо встречать вместе и в одном строю с настоящим союзником, а не с компанией грантополучателем или грантовыделителем. Которые после себя, зачастую, оставляют только те самые выделения.