Мельника уволили с должности посла в Германии

Андрей Мельник больше не посол Украины в Германии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мельник не досидел до сентября. Понятно, что он просто достал, и уже не только немцев, которых он всячески оскорблял весь последний год. Владимир Зеленский подписал Указ об освобождении (увольнении Мельника) с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной республике Германии.

По факту сегодня случился настоящий украинский посолопад. Кроме Мельника Зеленский уволил еще 4-х его коллег. С сегодняшнего дня освободили свои посты в Венгрии - Любовь Непоп, в Норвегии - Вячеслав Яцюк, в Чехии - Евгений Перебийнос. А вот Игорь Полеха представлял Украину сразу в нескольких государствах – в Индии, Непале, Бангладеш, Ши-Ланке и на Мальдивах. Но знаковым этот день стал именно из-за посла в Германии. Который истощил, казалось бы, бесконечное терпение немцев. Причем, не всех, а только чиновников, потому что рядовые немцы встречали украинского посла в последнее время свистом и криками: "Мельник – вон!"

За последнее время он запомнился целым рядом скандалов. Он неустанно критиковал немецких политиков и функционеров за их медлительность и нежелание помогать Украине, даже ценой создания неудобств и сложностей для Германии. Например, требовал отказаться от российского газа, неустанно воевал против газопровода "Северный поток – 2".

Мельник обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель и нынешнего президента Германии Штайнмайера в том, что они якобы потакали России и "спровоцировали нападение России на Украину".

Он требовал от немцев репарации и постоянно давил на них, что они несут ответственность за Украину, на которой их предки убили 10 миллионов человек. А потому это их обязанность – вернуть Украине Крым и Донбасс.

Мельник упрекнул власти Германии, что украинским беженцам в этой стране "не рады", а потому им в Германии "неуютно".

Он выступил публично в защиту Степана Бандеры, вызвав волну возмущения восхвалением этого коллаборациониста и лидера украинских живодеров-националистов не только в Германии, но и в Израиле, Польше и ряде других стран.

И, наконец, он назвал главу немецкого федерального правительства "обиженной ливерной колбасой" спровоцировав такой международный дипломатический скандал в отношениях между Германией и Украиной, равного которому трудно найти во всей истории мировой дипломатии. И Мельник может спокойно уходить в отставку, поскольку Шольц теперь навсегда останется этим мясным субпродуктом, чего бы он ни добился в дальнейшем. Впрочем, глядя на поведение и поступки Шольца, крепнет убеждение, что добиться ему чего-либо значительного вряд ли удастся. С каждым днем шансов все меньше.

Отправят ли Мельника в Киеве в отставку? Вот это вряд ли. Он наработал себе настолько отрицательный имидж в стране пребывания, что вряд ли власти какой-либо другой страны согласятся принять его, чтобы постоянно жить с риском быть названными им протухшим куском тушонки, протухшим супом или сгнившим яйцом. Вместе с тем, Мельник стал таким жупелом, дубиной украинской дипломатии, которой Киев может грозить воспитанным дипломатам из других стран с тонкой душевной организацией. Так что, совершенно не исключено, что Мельник может стать заместителем нынешнего главы МИД Дмитро Кулебы, который сам по себе стал уже нарицательным понятием. Если же Зеленский захочет заставить мир содрогнуться и прервать с Украиной контакты на высоком уровне, то может попробовать и заменить Кулебу Мельником, но это вряд ли.

А как было бы интересно, если бы Мельника назначили послом в США или бы в том самом МИД Украины поставили бы его отвечать за Американский сектор. Пусть бы эти сотрудники Госдепартамента на своей шкуре почувствовали бы, как общаться с подобным неадекватным и совершенно упоротым бандеровцем.

P.S. И не стоит думать, что Мельника на посту посла Украины в Берлине сменит кто-либо вменяемый или компетентный. Таких в МИД Украины сейчас просто нет. Его сменит такой же бандеровец с другой фамилией с большей или меньшей степенью хамства, невежества и наглости.