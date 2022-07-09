Герои спецоперации «Z»: старший прапорщик Сердюк зашел на позиции диверсантов с тыла

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» Фото: Александр КОЦ

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Неприятель бежит в город — его пушки обороти по нем. Неприятель сдался — пощада!», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец повторял: «Обывателя не обижай: он нас поит и кормит. Солдат - не разбойник».

СБИЛ СТАЮ БЕСПИЛОТНИКОВ

Подполковник Игорь Семенов

Подполковник Игорь Семенов Фото: Минобороны РФ

«С первых дней специальной военной операции подполковник Игорь Семенов, действуя в составе зенитной ракетной бригады, выполнял задачи по воздушному прикрытию российской группировки войск от ударов средств воздушного нападения противника.

7 разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов украинских националистов, стремясь атаковать позиции российских войск, оказались в зоне ответственности подполковника Семенова.

Умелое распределение сил и средств, своевременное и грамотное целераспределение воздушных объектов, позволило уничтожить все летательные аппараты противника и не допустить нанесения воздушных ударов по объектам Российской группировки войск».

ЗАШЛИ К ДИВЕРСАНТАМ С ТЫЛА

Старший прапорщик Иван Сердюк

Старший прапорщик Иван Сердюк Фото: Минобороны РФ

«Старший прапорщик Иван Сердюк, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачи по обеспечению безопасного перемещения колонны российских Вооруженных Сил. Продвигаясь по прилегающей к дороге лесополосе, выявил вооруженную группу украинских националистов, оборудовавших огневую точку.

Оценив ситуацию, Иван вместе с двумя подчиненными скрытно пробрался в тыл боевиков и внезапно атаковал их.

Благодаря высокому уровню тактической подготовки старшего прапорщика Ивана Сердюка и слаженности действий его подчиненных диверсионная группа украинских националистов была полностью уничтожена. При этом потерь среди российских военнослужащих допущено не было».

ОТРЕЗАЛ ПУТИ ДЛЯ ОТХОДА ВРАГУ

Старший сержант Иван Казеев

Старший сержант Иван Казеев Фото: Минобороны РФ

«Старший сержант Иван Казеев в ходе выполнения боевой задачи по обеспечению безопасности продвижения батальонно-тактической группы обнаружил вооруженное формирование украинских националистов.

Оценив обстановку, Иван принял решение дать бой врагу. Старший сержант Казеев скрытно организовал обход и блокирование группы националистов, после чего внезапно атаковал украинских радикалов. В результате боя противник, не имея шансов на отход, был уничтожен на месте.

На позициях диверсантов были обнаружены ценные данные, которые позволили скорректировать порядок применения сил в данном районе».