Когрессвумен Виктория Спартц. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинцы – удивительные люди. Вот родилась 43 года назад в деревне Носовка Черниговской области маленькая девочка Вика Кульгейко. Росла –росла, выросла, вышла замуж за американца, уехала в США (или в обратном порядке это происходило), сделала там фантастическую политическую карьеру, став Викторией Спартц – первой женщиной-конгрессменом украинского происхождения в США.

И занялась в Конгрессе выявлением кремлевской агентуры из числа сотрудников администрации президента Украины Владимира Зеленского. Тем самым переиначив народную мудрость, согласно которой "три украинца – это партизанский отряд с предателем" в новую – "каждая украинка – контрразведчица". Виктория направила обращение к президенту США Джозефу Байдену, в котором попросила разъяснить, а не засланный ли казачок глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Который, кстати говоря, в отличие от всяких Подоляков и Арестовичей совершенно ушел из публичного пространства.

- Основываясь на различных разведданных, действиях, предпринятых господином Ермаком на Украине, и его предполагаемых связях с Россией, Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть различные серьёзные обвинения, которые есть у многих людей в США и за рубежом, - попросила Спартц Байдена. И дополнила эту просьбу еще одной - разработать механизм надзора со стороны Конгресса США за поставками оружия Киеву и его использованием Украиной. Аргументировала ее она очень просто - Конгресс должен отчитываться о таких поставках перед американскими гражданами, а потому обязан иметь по данному вопросу самую полную информацию.

И тут же вызвала ответную реакцию, но не от Байдена, а из Киева. И не по Ермаку. Про него последний слепоглухонемой инвалид на Украине знает, что он креатура английской спецслужбы МИ6. Возмущение вызвало предложение по организации контроля. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал обращение Виктории Спартц к Байдену ни больше, ни меньше, а попыткой подрыва механизма оказания помощи.

- Советуем Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях, - жестко одернул Николенко американскую конгрессвумен и не преминул подчеркнуть. - Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения.

Понятно, что весь мир – рука Кремля, а люди в нем – агенты Путина, но на святое не посягай. Какой контроль над поставками, если Украина понад усе?

Но в том-то и вся прелесть ситуации, что уроженка Черниговской области, покинувшая свою Родину в возрасте 22-х лет, выросшая на Украине, как никто из американцев знает менталитет своих соплеменников и земляков, и прекрасно понимает, о чем она говорит.

Но вряд ли Байден с вниманием отнесется к ее инициативе, мало того, что его главная задача в украинском вопросе - поставить Киеву вооружения, так Виктория еще и республиканка, а не воспитанница демократической партии. Так что в Киеве могут воровать по-прежнему, тем более, что американцы также задействованы в этой схеме, набивая и собственные карманы.