На съезде партии, возглавляемой Шольцем, в напитки подсыпали наркотики. Фото: REUTERS

В начале июня в Германии прошло партийное мероприятие, в котором участвовали депутаты парламента и высокопоставленные члены Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ), включая действующего канцлера Олафа Шольца.

И вот теперь выяснилось, что на этой вечеринке как минимум восьми женщинам подсыпали в их напитки наркотики. Предположительно, речь идет о т.н. «наркотике изнасилования» - веществе, при употреблении которого человек теряет сознание и память. Именно этот наркотик часто используют насильники.

Уже подтвержден один случай: анализы 21-летней девушки, поступившей на следующее после вечеринки утро в больницу, переданы полицейским токсикологам.

Лидер парламентской фракции СДПН Матиас Мартин заявил, что всем возможным пострадавшим необходимо обратиться в полицию. Он также заверил, что для расследования партия и оргкомитет мероприятия делает все возможное.

В использовании «наркотика изнасилования» ранее обвинили одного из депутатов британского парламента. Всего было зафиксировано четыре таких жалобы. Правда, в отличие от пока неизвестного немца, британец при помощи запрещенного вещества домогался мужчин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отставка Бориса Джонсона: Заигравшийся в войнушку на Украине премьер Великобритании «профукал» свою экономику

В Киеве - паника. Но с успехами союзных войск она не связана. Днем в четверг ведущие лондонские издания разместили на своих сайтах экстренную новость: Борис Джонсон, премьер-министр Британии, вынужденно уходит в отставку. А экстравагантный нечесаный премьер играет главную роль в организации поддержки Западом режима Зеленского. Для него борьба с Россией до «последнего украинца» была главным средством удержания власти: воюя с Москвой чужими руками, он отбивался за экономические провалы и пьяные скандалы на родине (подробности)