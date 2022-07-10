Последние новости о ситуации вокруг Украины на 10 июля 2022 года: В Киеве поймали банду секс-торговцев беженками, а у Зеленского захотели опустить "железный занавес" для изоляции от России

Зеленский занялся кадровыми перестановками и уволил четырех послов. Фото: REUTERS

ТОЛЬКО ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОТ РОССИИ СПАСЕТ КИЕВ?

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что между Украиной и Россией необходимо опустить "железный занавес".

- Только "железный занавес" – обязательно, - заявил он на украинском телеканале "24" в ответ на вопрос об отношениях с Россией. - Будет сложно, серые деньги всегда были между Украиной и Россией, зарабатывали на этом много, на всех схемах, в том числе на газовых, но это нужно сделать до конца: технологически, экономически, финансово, энергетически переориентироваться только на Европу, и на любые другие рынки, на какие угодно, кроме российского".

Мало того, что запоздалое и в настоящее время уже совершенно неактуальное решение, но что, совсем-совсем не приворовывать из-за него? Слабо верится. Как минимум, на Украине украдут этот занавес и сдадут его тут же в металлолом. А, вообще, Подоляк ошибается, не только полная изоляция в виде "железного занавеса". Необходима еще и смирительная рубашка с тщательно завязанными на спине рукавами.

УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ ПЕРЕСТАЛИ СТЕСНЯТЬСЯ ГОМОСЕКСУАЛИЗМА

Бывший боевик карательного батальона «Донбасс» Виктор Пилипенко, открыто объявивший о своем гомосексуализме, рассказал киевскому журналу "Новое время", что украинские военные все чаще стали признаваться в собственном гомосексуализме, перестав стесняться этого.

- Украина — воюющая страна, поэтому открытость военных ЛГБТИ, да и вообще сам факт существования такого объединения является маркером прогрессивных шагов. Все это приближает наше общество к цивилизованным социальным отношениям, - объяснил ситуацию этот боевой педераст.

Возможно, этим обстоятельством и объясняется тот факт, что на сайте президента Украины в рекордные сроки необходимое количество голосов (25 тысяч) набрала петиция о необходимости признания и легализации в стране гей-браков. Дескать, "захистникам Неньки" и так немного осталось, так пусть порадуются напоследок. Правда, осведомленные украинские ТГ-каналы сообщают, что подписи просто накрутили, чтобы этим резонансным событием отвлечь внимание общественности от скандалов между военным руководством и гражданским Офисом президента во главе с самим Зеленским, который терпеть не может главкома ВСУ Залужного. И, дескать, Зеленский навстречу гей-парам не пойдет. Но это еще будем посмотреть.

УКРАИНЦЫ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ОТПУСКОВ

Для граждан Украины, работающих в сферах топливно-энергетического сектора, нефтяной и газовой промышленности, ядерной энергетики, здравоохранения, системы жизнеобеспечения, транспорта и почты, оборонной промышленности, металлургической промышленности, гражданской защиты и еще ряда отраслей отпуска ушли в прошлое (или в будущее). Во время военного положения их отпускать на отдых не будут. Об этом сообщил и. о. председателя Госслужбы по вопросам труда Игорь Денера.

- Если предприятие видит, что ему необходимо непрерывно функционировать, работникам может быть отказано вообще в любых видах отпуска, - заявил высокопоставленный чиновник. Впрочем, сетовать им на это обстоятельство явно не стоит, потому что на Украине исчезли уже миллионы рабочих мест, и на каждое такое потенциально освобождающееся место найдется не меньше десятка желающих его занять.

СЕКС-ТОРГОВЦЫ И ГРАНИЦА

Английская газета The Guardian сообщила, что на Украине обезвредили банду секс-торговцев, которая охотилась на женщин-беженок. Базировались бандиты в Киевской области, и уже успела переправить значительное количество украинок-беженок, обещая им легальную работу за границей, а вместо этого отправляла их в Турцию в местные бордели. Главаря банды задержали, как пишут англичане с поличным, когда он отправлял за рубеж 21-летнюю девушку-беженку из Донецка.

А в Одесской области задержали сотрудника Госмиграционной службы, который по твердой таксе в 6 тысяч долларов с головы устроил переправку военнообязанных за пересечение границы Украины.

Кто на что учился.

ВЫПЛАТЫ ПО ИПОТЕКЕ И АВТОКРЕДИТАМ УКРАИНЦАМ НЕ ОТМЕНИЛИ, А ПРИОСТАНОВИЛИ

Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому на время военного положения заемщики освобождались от выплаты кредитов и процентов по ним. Во многих украинских СМИ эта инициатива была преподнесена как забота власти о народе. Картину всеобщей благостности испортил бывший спикер Верховной рады, а ныне просто депутат парламента Дмитрий Разумков. По его словам, платежи по телу кредита и по процентам не отменены данным законопрое5ктом, а лишь приостановлены: "Заемщики по окончании действия военного положения будут вынуждены оплатить огромные суммы непогашенного кредита (и по телу, и по набежавшим процентам) – в противном случае на них будут наложены санкции, предусмотренные законом или кредитным договором".

УКРАИНА БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТ "ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОЛ"

Министр обороны Украины Алексей Резников заявило, что в планах Киева больше нет намерения приобретения израильской системы противоракетной обороны "Железный купол". Спустя 2 месяца до него сумели донести то, о чем говорили все эксперты, кроме украинских, возлагавших на израильскую "вундерваффе" свои надежды.

- Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100%. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по существу в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает, - объяснил Резников. И рассказал, что Украине надо строить свою систему ПРО/ПВО.

Вот даже жаль. Могли бы так бесполезно деньги потратить. Или это Израиль окончательно отказал Украине во взаимности?

ВСЕ В БУНКЕР!

По сообщению EUobserver, Евросоюз намерен в ближайшее время построить безопасный бункер стоимостью в восемь миллионов евро в Брюсселе, в котором лидеры стран-членов ЕС могли бы обсуждать секретную информацию и свои планы без риска быть подслушанными российскими шпионами.

Помещение, как сообщается, будет отключено от интернета, но его оснастят внутренними технологиями конференц-связи с большим экраном и микрофонами, подключенными к кабинам для 30 переводчиков. Последние наверняка и будут шпионами, и необязательно, что российскими. Как-то даже обидно за Китай. Впрочем, никто не даст стопроцентных гарантий и по лидерам стран-членов ЕС, некоторые из которых после таких секретных заседаний станут наперегонки звонить Путину.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Военные трибуналы по преступлениям украинских войск могут пройти на освобожденных территориях, сообщила помощник главы ЛНР Анна Сорока.

- Зеленский уволил четырех послов Украины в разных странах, самой заметной фигурой среди которых является теперь уже бывший посол Украины в ФРГ одиозный Андрей Мельник.

- СБУ объявила, что намерена объявить российского корреспондента Евгения Поддубного в международный розыск. Ребята, подождите, он сам к вам придет. Только дождитесь, а не убегайте.