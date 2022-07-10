Военная спецоперация на Украине 10 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 июля 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 июля 2022 года.

Минобороны РФ сообщило, что СБУ и украинские националистические формирования проведут карательные рейды в Николаеве. В ходе рейдов будут выявлять пророссийски настроенных жителей города и тех, кто просто недоволен политикой киевского режима. Об этом в пятницу 8 июля сообщили в Минобороны России. Сообщается, что в город уже прибыли сотрудники СБУ и боевики, прошедшие специальную подготовку по проведению карательных акций.

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Киеву очередного транша военной помощи. Речь идет о 400 миллионах долларов, которые пойдут «на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для предоставления помощи Украине».

Российские военные в ходе спецоперации на Украине впервые применили для борьбы с беспилотниками новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801. Ружье эффективно используется против малоразмерных беспилотников.

Поставки на Украину американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars являются попыткой Соединенных Штатов затянуть конфликт. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне. «За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ», - отмечается в заявлении.

Союзные силы освободили село Григорьевка под Северском, где находился укрепленный район Вооруженных сил Украины.

Воздушно-космические силы России уничтожили ангар с британскими гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, которые обстреливали мирных жителей Донецка.

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Херсоном. Власти Херсонской области уточнили, что обстрел велся со стороны Николаева.