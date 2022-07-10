Меладзе воссоединился с бывшей женой в Италии на глазах у Веры Брежневой

Вера Брежнева Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вера Брежнева и Константин Меладзе несколько месяцев назад перебрались в Италию, где у супругов роскошная квартира в курортном городе Форте-деи-Марми. До недавнего времени артисты поживали там вместе с младшей дочерью певицы Сарой Киперман. Однако сейчас семья пополнилась. Продюсер перевез к себе не только троих детей от бывшей жены Яны Сумм, но и ее саму.

Константин Меладзе поселился в Италии вместе с двумя женами и четырьмя детьми. Продюсер давно не появляется на публике, в то время как Вера Брежнева работала в Польше на складе и активно показывала свою нынешнюю жизнь, лишенную гламура и роскоши.

Вера сообщала, что перестала следить за собой. Она не красилась, оставила наряды и работала наравне с простыми женщинами-грузчицами. "Сейчас чувствую себя настоящей, как никогда. Без панцирей и масок, честной с собой, ранимой, наполненной любовью, вселенской нежностью и светом. Уже понимаю, что становлюсь другой, новой. Теперь у этих глаз, морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами. Нет желания нравиться, но есть желание жить!" - признавалась исполнительница.

А недавно, как рассказали инсайдеры, музыкант воссоединился с бывшей женой Яной Сумм, с которой развелся в 2013 году, и тремя детьми, передает ФАН. Доподлинно неизвестно точно, живут ли все домочадцы под одной крышей или Константин поселил родных на своей роскошной вилле на озере Гарда. Как бы то ни было, но поклонники Брежневой стоят на ушах. Многие переживают за артистку.

Напомним, Брежнева и Меладзе оформили отношения в 2015 году. Влюбленные сыграли тайную свадьбу в Италии. Долгое время они не афишировали свои отношения. Позже обманутая супруга музыканта выступила с откровением. Яна рассказала, как муж годами крутил роман на стороне. Апогеем истории стал разговор между тогдашней женой Меладзе и Брежневой. На вопрос законной жены, правда ли у Веры роман с Константином, ей отвечали: "Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!". В результате, когда все вскрылось, разразился грандиозный скандал.