Я милого узнаю по храпенью

Врач-оториноларинголог рассказал, чем храп опасен взрослым и детям, и как можно избавиться от этого недуга Фото: Shutterstock

Постоянная сонливость, невозможность сосредоточиться, забывчивость и потеря концентрации. Знакомо? А что, если дело не в том, что вы «перетрудились». Вы просто храпите ночью? Врач-оториноларинголог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Эдуард Вязьменов говорит: большинство людей даже не подозревают, что все их беды – от этого, вроде как невинного, недуга.

Люди воспринимают храп как просто раздражающую особенность человека. «Мой-то как паровоз храпит». Ха-ха, хи-хи. Нет, давайте посерьезней: храп может быть сигналом болезни, которая в медицине называется синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС), и эту болячку, о которой вы, возможно, слышите впервые, игнорировать точно не стоит.

Что происходит?

Когда человек спит, во время вдоха, время от времени, верхние дыхательные пути на уровне глотки как бы опускаются вниз, падают. С характерным дребезжащим звуком, который так раздражает тех, кто пробует заснуть рядом. В результате храпящий перестает дышать на 10 секунд и больше, кислород в легкие не поступает, концентрация кислорода в крови падает. Мозг дает сигнал к пробуждению, как результат – грубое прерывание сна. Человек этого не помнит, мгновенно засыпает снова, и тревожный цикл повторяется. Это и есть апноэ сна. Им вместе с храпом страдают люди избыточно тучные, те, у кого индекс массы тела больше 30. В особо тяжелых случаях у храпуна могут быть и 10, и 20 эпизодов прерывания сна.

СПРАВКА "КП"

Индекс массы тела – удобная международная система, которая позволяет понять, как ваш рост соотносится с весом. Чтобы получить индекс, надо разделить массу в килограммах на двойное произведение (квадрат) роста в метрах. Простое правило: если последние цифры роста совпадают с весом, все хорошо (рост 173, вес 73). Индекс 30 – это, например, рост 173, и вес 91. По классификации врачей – ожирение первой степени.

КОНЕЦ ВРЕЗА

- Закаленные пловцы – ныряльщики могут задержать дыхание на 2 минуты, кто-то на 2,5 минуты. Для этого нужно тренироваться! - говорит Эдуард Вязьменов. - А теперь представьте, что то же самое происходит у обычного человека, который в течение двух минут не дышит ночью. Причем так происходит по десять и больше раз за час. Нервная система страдает, а последствия видны сразу после пробуждения. Человек не выспался, он раздражается, может срываться на близких и коллег, и литры кофе не помогают, только усугубляют ситуацию. К тому же с течением времени снижаются память и внимание, человек деградирует интеллектуально. У мужчин с избыточным весом и храпом исчезают сексуальное желание и потенция.

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

У вас может быть апноэ сна, если:

- повышена масса тела;

- храп громкий и порывистый,

- налицо дневная сонливость,

- вы беспокойно спите,

- нарушение сна длится более 6 месяцев;

- артериальное давление повышено ночью и утром.

Апноэ сна страдают и дети, и это большая проблема. Детская нервная система особенно чутко реагирует на нарушение режима сна. Это может стать причиной гиперактивности ребенка, того, что он не может ни на чем сосредоточиться. Так что родителям стоит обращать внимание на то, как ребенок спит ночью, просыпается ли и почему, есть ли у него проблемы с дыханием.

Причины храпа:

- искривленная носовая перегородка;

- в детском возрасте самая распространенная причина – увеличенные миндалины.

КАК ЛЕЧИТЬСЯ ОТ ХРАПА И АПНОЭ?

- Самый распространенный вариант лечения – это СИПАП – терапия, при которой с помощью специального аппарата в дыхательных путях поддерживается постоянное давление. Ее главный недостаток в том, что человек долгое время должен спать под аппаратом и в маске.

- Навсегда избавиться от храпа можно хирургическим путем. Хирург корректирует носовую перегородку, что восстанавливает и укрепляет тонус мышц мягкого неба. В 95% случаев храп и апноэ уходят навсегда. Конечно, есть ли у вас именно апноэ сна, или у вас храп нормативный, допустимый - может установить только врач и после обследования. Так что операция нужна не всем храпунам.

- Детям удаляют миндалины.

СПРАВКА КП

А что это за норма храпа такая? Конечно, четких критериев нет, тем не менее, врачи считают, что в час должно быть не больше пяти апноэ. Можно считать, всхрапываний. Последите за тем, кто спит рядом с вами (если сами не уснете, потому что считать чужие храпы очень скучно).

КОНЕЦ ВРЕЗА

А ЕСЛИ К ХИРУРГУ НЕ ХОЧЕТСЯ?

Если проблема с храпом в еще не запущенном состоянии, то помогут упражнения, направленные на укрепление мягкого неба. Выбирайте то упражнение, которое вам понравится.

- Повторяйте вслух каждую гласную – А – Е – И – О – Ю четко и певуче. Делайте упражнение раз в день по 3 минуты.

- Максимально выдвиньте язык вперед и вниз. Удерживайте 5 секунд. Повторите 5 раз.

- В течение минуты давите языком на мягкое небо. Повторите 3 раза. Между повторами делайте 30-секундный перерыв.

- Сомкните губы и поднимите их максимально вверх. Удерживайте в таком положении полминуты. Повторяйте в течение дня несколько раз.

- Делайте круговые движения нижней челюстью. Сначала – по часовой стрелке. Потом – против. Повторений – 10.

- Зажмите деревянную палочку зубами. Удерживайте ее до 5 минут.

ВАЖНО!

Храп провоцируется избыточным весом, поэтому тренируйте не только мышцы дыхательных путей, но и всего тела.