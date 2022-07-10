Птичек жалко: Канадские зоозащитники требуют запретить свободное передвижение кошек по улицам

Если вы любите вашу кошку – держите ее дома, считают чиновники в Торонто Фото: Алексей ФОКИН

По мнению чиновников из городского совета канадского Торонто, владельцам кошек необходимо запретить выпускать своих питомцев на улицу. Если же хозяин считает, что его любимцу необходим свежий воздух, он может гулять, держа животное на поводке.

– Если вы любите вашу кошку – держите ее дома, – заявил один из членов городского совета, являющийся убежденным зоозащитником.

Известно, что чиновники уже приступили к рассмотрению нового плана, а соответствующее постановление может быть принято в течение двух-трех недель.

Накануне представитель Министерства охраны природы Канады Эндрю Холланд в беседе с журналистами пожаловался на огромное количество птиц, гибнущих по вине пушистых хищников.

– После потери среды обитания кошки являются основной причиной гибели птиц по вине человека. По оценкам, в Канаде и США ежегодно погибает более 2,6 миллиарда птиц из-за того, что их убивают кошки, – сказал Холланд прессе, не пояснив, откуда взялась такая фантастическая цифра.

Таким образом, новый закон в Торонто действительно может быть скоро принят, и улицы города наводнятся прохожими с котами на поводках.

Впрочем, специалисты утверждают, что альтернативой таким прогулкам может стать так называемое катио (кошачье патио) – небольшой со всех сторон огороженный дворик для прогулок питомца.