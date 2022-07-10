Борис Джонсон задумался об уходе из политики

Борис Джонсон - теперь уже бывший, но все еще исполняющий обязанности премьер-министр Фото: REUTERS

После принятия поистине исторического решения об отставке Борис Джонсон задумался о полном уходе из политики. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание The Daily Telegraph.

По словам журналистов, Джонсон пока не планирует отказываться от своего депутатского мандата и поэтому не желает объявления довыборов в Палату общин – после всего произошедшего в его избирательном округе они, скорее всего, окончатся победой оппозиционного кандидата. А это может стать еще одним ударом, который Джонсон нанесет своей Консервативной партии.

С другой стороны – Джонсон размышляет, а стоит ли ему идти по пути Терезы Мэй и участвовать в очередных парламентских выборах.

Если же теперь уже бывший, но все еще исполняющий обязанности, премьер решит отказаться от политического будущего, он может вернуться к журналистской деятельности, считают источники газеты.

Впрочем, работа публициста для Джонсона началась тоже не очень гладко. После окончания учебы он, используя семейные связи, устроился работать в The Times, но вскоре стал героем скандала: Джонсон выдал свои слова в одной из написанных им статей за цитату, принадлежащую видному историку Колину Лукасу, который, кстати, был его крестным. Через некоторое время подлог всплыл, и Джонсон был уволен.