Нэнси Пелоси предпочла Америке Италию

Заметили Ненси Пелоси и на традиционных скачках Палио в Сиене Фото: REUTERS

Третий по степени значимости американский политик – спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси провела двухнедельный отпуск в Италии.

За что и подверглась критике: в то время, как американская экономика испытывает невероятные трудности, а турпоток в США так и не приблизился к допандемийным показателям, Пелоси вместе с мужем отправилась на дорогой европейский курорт.

Журналисты увидели и сфотографировали ее в итальянском Форте-деи-Марми.

Этот тосканский городок стал излюбленным отдыхом богачей со всего мира еще в середине прошлого века. Собственные дома здесь имеют Роман Абрамович и украинский президент Владимир Зеленский.

У мадам спикера собственной недвижимости здесь нет: мультимиллионерша выбрала клубный отель Alpemare, принадлежащий известному итальянскому тенору Андреа Бочелли.

Это один из самых дорогих отелей в Форте-деи-Марми, именно в нем останавливаются многие знаменитости.

Пресс-секретарь спикера заявил, что Пелоси и ее муж тратили на отдых собственные средства и летали в Италию и обратно коммерческими рейсами. При этом он не стал уточнять – кто оплатил трансатлантический перелет и работу телохранителей, положенных Пелоси по статусу.