В Британии растет число желающих занять должность премьера

Бена Уоллеса называли наиболее вероятным преемником Бориса Джонсона Фото: REUTERS

После заявления Бориса Джонсона об отставке с поста премьер-министра Британии наиболее вероятным его преемником СМИ и политологи называли нынешнего министра обороны Бена Уоллеса. Однако Уоллес от участия в премьерской гонке отказался, и на открывающуюся вакансию, как пчелы на мед, начали слетаться кандидаты.

У каждого из потенциальных претендентов свой резон, и все говорят о желании исправить то, что успел наворотить Джонсон за три года нахождения у власти.

Так, министр транспорта Британии Грант Шэппс, решивший побороться за пост премьера, прямо заявил о своем несогласии с тем, что происходило в королевстве в последнее время.

– Два с половиной года у нас было правительство тактиков... Этому должен быть положен конец. Мы должны стать правительством стратегов, трезвым в своем анализе, а не гонящимся за следующим заголовком, – сказал Шэппс. Теперь все гадают – «трезвый анализ» - это откровенный намек на «коронавирусные пьянки» Джонсона или всего лишь фигура речи?

Также о своем желании поучаствовать в выборах премьера в качестве кандидата сообщил экс-глава Минобороны Джереми Хант.

– Я единственный крупный кандидат, который не работал в правительстве Бориса Джонсона. Я указывал на то, что пошло не так задолго до любого из других основных претендентов, – заявил Хант. Как бы намекая на то, что он с одной стороны все видел и понимал, а с другой – близким сотрудничеством с Джонсоном не запятнан.

Следующий потенциальный кандидат на роль главы правительства Британии – бывший министр здравоохранения Саджид Джавид. К его чести стоит сказать, что он был одним из первых министров, покинувших кабинет Джонсона после того, как премьер отказался уйти в отставку на фоне очередного скандала.

– В последние годы Консервативная партия немного сбилась с пути, – сказал Джавид, давая понять, что он намерен вывести соратников и всю страну на верную дорогу.