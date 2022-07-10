Самый длинноухий в мире козленок стал звездой соцсетей

Козленок, которого назвали Симбой, родился в конце июня Фото: REUTERS

Козленок с удивительно длинными ушами, родившийся в Пакистане, привлек внимание пользователей соцсетей. Владелец животного уже обратился к представителям Книги рекордов Гиннеса, чтобы выяснить, можно ли внести запись о животном в перечень мировых достижений.

Козленок, которого назвали Симбой, родился в конце июня. Его хозяин, Мохаммад Хасан Нареджо, рассказал, что буквально через несколько дней после публикации фотографий малыша в соцсетях он стал звездой.

– Через 10-12 дней после своего рождения он уже появлялся во всех национальных и международных СМИ и выиграл конкурс красоты. За 30 дней он стал настолько популярен, что даже известному человеку потребовалось бы 25-30 лет, чтобы достичь такого уровня известности, – гордо заявил Нареджо журналистам.

На сегодняшний день уши Симбы достигли длины 54 сантиметра и настолько не соответствуют росту животного, что ему было бы тяжело ходить, не сделай хозяин специального приспособления.

А еще Нареджо защитил козленка строками из Корана и читает над ним стихи из Священной книги, чтобы оградить от сглаза. По мнению мужчины, Симба поможет ему в мировом продвижении Пакистана в качестве лучшей страны по разведению коз.