Сергей Лемешев тембром своего голоса доводил женщин до психиатрической больницы

Слава Сергея Яковлевича Лемешева была огромной, исключительной Фото: Иван ВИСЛОВ

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ БОРЕЦ И КАВАЛЕРИСТ

Сергей Лемешев родился в очень бедной крестьянской семье: мать с отцом батрачили у состоятельных помещиков. Отец был исключительным красавцем, великолепно пел народные песни и умер, не дожив до сорока: надорвал на работе здоровье, а потом простудился, слег и уже не встал. Сереже, которому тогда было десять лет, пришлось помогать семье прокормиться: он без конца ловил рыбу на продажу (и вскоре уже считался одним из лучших рыбаков в округе), стал специалистом по сбору грибов. А потом отправился в Петербург, где стал подмастерьем сапожника. Там он впервые познакомился с кинематографом и цирком. Мечтал стать то киноактером, то борцом.

Когда Первая мировая война перетекла в Гражданскую, Сергей вернулся в деревню, начал заниматься в студии при сельской школе… Он с упоением разыгрывал разные сценки, порой под балалайку исполнял русские народные песни. И один его знакомый, страстный театрал и музыкант, приехавший из Москвы и основавший по соседству художественно-ремесленную школу, вдруг сказал: «А не кажется ли вам, товарищи, что этому мальчику надо всерьез заниматься пением, чтобы стать оперным певцом?» И лишь тогда мальчик, который, по современным представлениям, уже приблизился к совершеннолетию, узнал о существовании особенных театров, где актеры не говорят, а поют. Тогда же он прочитал «Евгения Онегина» и узнал о существовании оперы Чайковского, в которой есть замечательная партия Ленского.

Правда, у оперного театра были шансы его потерять: юный Лемешев записался в школу кавалеристов, соблазненный эффектным кавалерийским костюмом и возможностью «за три года стать командиром». Но он выступал в кружках и там, и пел так хорошо, что командование решило направить его в Московскую консерваторию…

Вот так Лемешев стал, как потом говорили в кинокомедии «Волга-Волга», «не народным артистом, а артистом из народа». Впрочем, и звание народного он в конце концов получил. А партию Ленского спел 501 раз. В последний, 501-й - в 1972 году, когда в Большом театре отмечалось его 70-летие. И возраст не мешал ему перевоплотиться в 18-летнего поэта.

ФАНАТКИ БРОСАЛИ КАМНИ В ЕГО ДОЧЬ И ЧУТЬ НЕ УБИЛИ ЖЕНУ

Слава Сергея Яковлевича была огромной, исключительной - изо всех советских оперных певцов в этом смысле с ним мог сравниться только Иван Козловский. У них обоих было множество поклонниц, разделившихся на две партии - «лемешисток» и «козловисток». История сохранила множество анекдотов о том, как они проявляли свое обожание (часть из них приводит Александр Васькин в своей книге «Повседневная жизнь Большого театра»).

Сергей Лемешев на съемках «Киноконцерта 1941 года» - фильма-концерта, поставленного на «Ленфильме». Фото: стоп-кадр видео

Фанатки-«лемешистки» обступали все подъезды Большого театра, чтобы певец не мог покинуть здание незамеченным. Однажды в 1937 году после вечернего представления «Травиаты» из подъезда вышел Михаил Булгаков (он работал там либреттистом). Дежурившие у подъезда поклонницы метнулись к писателю с визгом: «Вы Лемешев»? Он сел в машину, но на нее тут же «навалилось столько народу, что стало страшно», как вспоминала потом Елена Сергеевна Булгакова. Ну, а когда в машину садился настоящий Лемешев, становилось еще страшнее. Вспоминали, как однажды около консерватории собралась огромная толпа, перекрывшая всю мостовую. Не мог проехать трамвай: вагоновожатый отчаянно звенел. Лемешев протолкался сквозь поклонниц и влез в автомобиль только чудом, а шофер поехал прямо на толпу, чуть ли не давя лемешевских почитательниц… И такое было, по сути, в порядке вещей.

Дочь певца, Мария Лемешева, вспоминала: «Гуляем мы как-то с подругой, а "лемешистки” сзади шеренгой — прямо на пятки наступают. Я делаю вид, что ничего не вижу, а подружку мою просто колотит от страха. Шепчет мне: “Что происходит?” Я спокойно отвечаю: “А ничего не происходит” — и делаю шаг назад, надавливая каблуком на чью-то ногу… И все — преследовательниц и след простыл. Бросились врассыпную по улице Горького. Они считали, что у меня плохой характер, раз я с ними не разговариваю. А зачем мне было разговаривать с сумасшедшими хулиганками? Например, собираюсь я в школу, выхожу из подъезда, а они в меня камни кидают… А мою маму, оперную певицу Ирину Масленникову, они чуть не убили прямо на сцене, сбросив на нее с верхнего яруса два мешка медяков». Это было во время спектакля «Травиата», после сцены, где Альфред в исполнении Лемешева бросает на стол деньги. Представление было сорвано, но Масленникова, по счастью, успела увернуться от металлического ливня.

По слухам, это была месть ополоумевших фанаток за то, что Масленникова поссорилась с мужем. Как они об этом узнали? А просто покупали подзорные трубы, забирались на крышу дома напротив и наблюдали за окнами его квартиры. Одна особо отчаянная «лемешистка» залезла к окнам квартиры по водосточной трубе - ее пришлось снимать пожарным. Поклонницы мечтали заполучить на память любой предмет, связанный с певцом, готовы были чуть ли не рыться в его мусоре. Та же Мария Лемешева рассказывала, что Сергей Яковлевич как-то услышал от главврача психиатрической больницы слова: «Вы знаете, в нашей психбольнице есть отделение для ваших поклонниц. Они в таком состоянии, что их уже просто нельзя не госпитализировать». Говорят, врачи провели исследование и выяснили, что тембр голоса Лемешева «воздействует на женщин эротически»…