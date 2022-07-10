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Звезды10 июля 2022 10:00

Сергей Лемешев тембром своего голоса доводил женщин до психиатрической больницы

Исполняется 120 лет со дня рождения великого тенора
Денис КОРСАКОВ
Денис КОРСАКОВ
Слава Сергея Яковлевича Лемешева была огромной, исключительной

Слава Сергея Яковлевича Лемешева была огромной, исключительной

Фото: Иван ВИСЛОВ

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ БОРЕЦ И КАВАЛЕРИСТ

Сергей Лемешев родился в очень бедной крестьянской семье: мать с отцом батрачили у состоятельных помещиков. Отец был исключительным красавцем, великолепно пел народные песни и умер, не дожив до сорока: надорвал на работе здоровье, а потом простудился, слег и уже не встал. Сереже, которому тогда было десять лет, пришлось помогать семье прокормиться: он без конца ловил рыбу на продажу (и вскоре уже считался одним из лучших рыбаков в округе), стал специалистом по сбору грибов. А потом отправился в Петербург, где стал подмастерьем сапожника. Там он впервые познакомился с кинематографом и цирком. Мечтал стать то киноактером, то борцом.

Когда Первая мировая война перетекла в Гражданскую, Сергей вернулся в деревню, начал заниматься в студии при сельской школе… Он с упоением разыгрывал разные сценки, порой под балалайку исполнял русские народные песни. И один его знакомый, страстный театрал и музыкант, приехавший из Москвы и основавший по соседству художественно-ремесленную школу, вдруг сказал: «А не кажется ли вам, товарищи, что этому мальчику надо всерьез заниматься пением, чтобы стать оперным певцом?» И лишь тогда мальчик, который, по современным представлениям, уже приблизился к совершеннолетию, узнал о существовании особенных театров, где актеры не говорят, а поют. Тогда же он прочитал «Евгения Онегина» и узнал о существовании оперы Чайковского, в которой есть замечательная партия Ленского.

Правда, у оперного театра были шансы его потерять: юный Лемешев записался в школу кавалеристов, соблазненный эффектным кавалерийским костюмом и возможностью «за три года стать командиром». Но он выступал в кружках и там, и пел так хорошо, что командование решило направить его в Московскую консерваторию…

Вот так Лемешев стал, как потом говорили в кинокомедии «Волга-Волга», «не народным артистом, а артистом из народа». Впрочем, и звание народного он в конце концов получил. А партию Ленского спел 501 раз. В последний, 501-й - в 1972 году, когда в Большом театре отмечалось его 70-летие. И возраст не мешал ему перевоплотиться в 18-летнего поэта.

ФАНАТКИ БРОСАЛИ КАМНИ В ЕГО ДОЧЬ И ЧУТЬ НЕ УБИЛИ ЖЕНУ

Слава Сергея Яковлевича была огромной, исключительной - изо всех советских оперных певцов в этом смысле с ним мог сравниться только Иван Козловский. У них обоих было множество поклонниц, разделившихся на две партии - «лемешисток» и «козловисток». История сохранила множество анекдотов о том, как они проявляли свое обожание (часть из них приводит Александр Васькин в своей книге «Повседневная жизнь Большого театра»).

Сергей Лемешев на съемках «Киноконцерта 1941 года» - фильма-концерта, поставленного на «Ленфильме». Фото: стоп-кадр видео

Сергей Лемешев на съемках «Киноконцерта 1941 года» - фильма-концерта, поставленного на «Ленфильме». Фото: стоп-кадр видео

Фанатки-«лемешистки» обступали все подъезды Большого театра, чтобы певец не мог покинуть здание незамеченным. Однажды в 1937 году после вечернего представления «Травиаты» из подъезда вышел Михаил Булгаков (он работал там либреттистом). Дежурившие у подъезда поклонницы метнулись к писателю с визгом: «Вы Лемешев»? Он сел в машину, но на нее тут же «навалилось столько народу, что стало страшно», как вспоминала потом Елена Сергеевна Булгакова. Ну, а когда в машину садился настоящий Лемешев, становилось еще страшнее. Вспоминали, как однажды около консерватории собралась огромная толпа, перекрывшая всю мостовую. Не мог проехать трамвай: вагоновожатый отчаянно звенел. Лемешев протолкался сквозь поклонниц и влез в автомобиль только чудом, а шофер поехал прямо на толпу, чуть ли не давя лемешевских почитательниц… И такое было, по сути, в порядке вещей.

Дочь певца, Мария Лемешева, вспоминала: «Гуляем мы как-то с подругой, а "лемешистки” сзади шеренгой — прямо на пятки наступают. Я делаю вид, что ничего не вижу, а подружку мою просто колотит от страха. Шепчет мне: “Что происходит?” Я спокойно отвечаю: “А ничего не происходит” — и делаю шаг назад, надавливая каблуком на чью-то ногу… И все — преследовательниц и след простыл. Бросились врассыпную по улице Горького. Они считали, что у меня плохой характер, раз я с ними не разговариваю. А зачем мне было разговаривать с сумасшедшими хулиганками? Например, собираюсь я в школу, выхожу из подъезда, а они в меня камни кидают… А мою маму, оперную певицу Ирину Масленникову, они чуть не убили прямо на сцене, сбросив на нее с верхнего яруса два мешка медяков». Это было во время спектакля «Травиата», после сцены, где Альфред в исполнении Лемешева бросает на стол деньги. Представление было сорвано, но Масленникова, по счастью, успела увернуться от металлического ливня.

По слухам, это была месть ополоумевших фанаток за то, что Масленникова поссорилась с мужем. Как они об этом узнали? А просто покупали подзорные трубы, забирались на крышу дома напротив и наблюдали за окнами его квартиры. Одна особо отчаянная «лемешистка» залезла к окнам квартиры по водосточной трубе - ее пришлось снимать пожарным. Поклонницы мечтали заполучить на память любой предмет, связанный с певцом, готовы были чуть ли не рыться в его мусоре. Та же Мария Лемешева рассказывала, что Сергей Яковлевич как-то услышал от главврача психиатрической больницы слова: «Вы знаете, в нашей психбольнице есть отделение для ваших поклонниц. Они в таком состоянии, что их уже просто нельзя не госпитализировать». Говорят, врачи провели исследование и выяснили, что тембр голоса Лемешева «воздействует на женщин эротически»…

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