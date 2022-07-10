Санкциям - труба: Канада вернет «Газпрому» турбину для «Северного потока-1»

Возврат турбины - это вынужденный отказ западников от части санкций Фото: REUTERS

Эпопея с застрявшей в Канаде турбиной Siemens наконец-то завершается. Агрегат, использовавшийся для прокачки газа в Германию по трубопроводу «Северный поток-1», проходил профилактический ремонт на заводе в Монреале. В июне работы были завершены, но канадские власти приняли очередной пакет антироссийских санкций и «арестовали» турбину. В ответ в «Газпроме» пожали плечами и в июле снизили поставки голубого топлива сразу на 60%. Мол, а как вы хотели: нет турбины - нечем гнать газ в плановом объеме. Но тут уж взвыли в Германии: если не успеем заполнить газохранилища, грядущую зиму не переживем. На этом фоне цены на газ в Европе обновили максимум с начала марта.

Западники конечно не могли честно признать, что, задержав возврат турбины «Газпрому», выстрелили себе в ногу. Поэтому разыграли целое театральное действо, сильно смахивающее на буффонаду. Министр экономики Германии Роберт Хабек «с тяжелым сердцем», как он выразился, попросил Канаду вернуть турбину. «Я готов первым бороться за дальнейшие жесткие санкции ЕС, но сильные санкции должны вредить России и Путину больше, чем нашей экономике», - читал Хабек свой жалобный монолог в стиле «и хочется, и колется».

Канада добавила в никудышную постановку свою толику лицемерия. Там решили вернуть злополучный агрегат не напрямую «Газпрому», а Германии, «чтобы не нарушать антироссийские санкции». Как будто турбина в итоге не окажется вновь на «Северном потоке-1».

Все это сильно возбудило посла Украины в Берлине Андрея Мельника, прославившегося оскорбительными эпитетами в адрес немецкого руководства, которое, по его мнению, недостаточно жестко ведет себя по отношению к России. Он принялся привычно обвинять Германию в предательстве, но вдруг из Киева Мельнику пришел приказ собирать чемоданы. В украинском МИДе попытались объяснить это «рутинной ротацией», однако многие немецкие эксперты уверены, что в Берлине больше не пожелали терпеть хамское поведение посла и воспользовались очередным поводом, чтобы избавиться от него. «Какая радость, что он уезжает из Германии», - написали читатели газеты Die Welt.

Итак, что имеем в сухом остатке? Немцы, конечно, пополнят свои газохранилища с возобновлением работы «Северного потока-1» в плановом режиме. Но, как ни крути, возврат турбины - это вынужденный отказ западников от части санкций без всяких уступок со стороны Москвы. Теперь Россия сможет заработать еще больше на продаже энергоносителей и пустить эти средства туда, куда пожелает нужным.