На очереди пригороды Донецка: Как пойдет спецоперация после взятия Лисичанска

Одна из группировок войск уже вплотную занимается Авдеевкой Фото: EAST NEWS

В эти дни начинается новый этап сражения за Донбасс. Предыдущий (безо всякой натяжки) стал для Луганской народной республики поистине историческим: впервые за 8 лет ее территория была полностью очищена от украинских оккупантов.

Это случилось после освобождения Северодонецка и Лисичанска. Матерые вояки незалежной держались за эти города зубами. Там была сосредоточена крупная группировка "элитных" украинских частей, разбавленных сотнями иностранных наемников. Киев пытался подбросить им подмогу, но российские войска вместе с донецкими корпусами народной милиции пресекли такие попытки. И враг вынужден был панически драпать, оставляя на своих позициях убитых, раненых, оружие и боевую технику, - свыше 100 единиц танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и пушек. В том числе и большое количество западных вооружений.

За две недели боев только там, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, противник потерял свыше 6000 человек. Эти потери Киев пытается возместить отправкой в окопы передовой слабо обученных бойцов территориальной обороны, - людей сугубо гражданских. Они называют себя "мясом", которым президент Украины и его генералы пытаются заткнуть дыры в боевых порядках. И пытаются сделать разными способами: объявляется очередная мобилизация, в ходе которой в армию "загребают" инвалидов и женщин, больных и негодных к военной службе.

Попавшие в плен украинские военнослужащие рассказывают о моральном разложении личного состава их частей и нежелании воевать Фото: Александр КОЦ

Сбежавших за границу молодых мужчин призывного возраста стращают суровыми статьями Уголовного кодекса и приказывают вернуться на родину. А Генштаб вооруженных сил Украины издал директиву, запрещающий таким гражданам выезжать не только за пределы страны, но и своей области. Попавшие в плен украинские военнослужащие рассказывают о моральном разложении личного состава их частей и нежелании воевать,- люди и мелкими группами, и целыми батальонами отказываются воевать и все чаще "выбрасывают белый флаг".

ДОНЕЦКИЙ КРАЙ ЖДЕТ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ

Освобождение Лисичанска, Северодонецка и десятков других населенных пунктов "помельче" еще раз показало, что стратегическая инициатива безраздельно перешла в руки частей Российской армии. За время проведения специальной военной операции они овладели серьезным боевым опытом, хорошо "раскусили " тактику врага и теперь успешно переваривают его в больших и малых котлах. Противник действует по банальной схеме - прячется за спины мирного населения и цепляется за крупные промышленные предприятия, стремясь превратить их в неприступные крепости. Зеленский и окружающие его политики и генералы клялись и божились своему народу, что "Лисичанск никогда не будет сдан", а теперь лукавят, оправдывая бегство своих войск из этого города некоей "стратегической хитростью" и даже хвастаются какой-то "перемогой". Остроумный украинский народ ехидно назвал это "успешным контротступлением" своей армии.

Ну а что же дальше? Куда теперь направлены на тактических картах наших военачальников красные стрелы атак?

На очереди – освобождение пригородов Донецка, жители которого с 2014 года и до сих пор подвергаются жестоким обстрелам со стороны ВСУ. А затем - и всей территории Донецкой народной республики.

Чаще всего Донецку "прилетало" со стороны Авдеевки. Потому с гарнизоном засевших в этом городе украинских вояк у союзной армии будут особые счеты. Одна из группировок войск уже вплотную занимается Авдеевкой. Это нужно еще и потому, чтобы в ходе очередного этапа спецоперации не только отдалить линию фронта от Донецка (и лишить врага возможности обстреливать донецкую столицу), но и по другой причине - подготовить стратегическое наступление на главный опорный пункт противника, капитально окопавшегося в районе Славянска-Краматорска.

Чаще всего Донецку "прилетало" со стороны Авдеевки Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Здесь будет генеральное сражение, которое должно стать одним из самых важных и обеспечить радикальный перелом на поле боя в пользу Российской армии. Противник сосредоточил в славянско-краматорской агломерации более 70 тысяч личного состава и огромное количество боевой техники. И основательно подготовился к активной обороне, на полную катушку используя для этого толстенные стены цехов многих промышленных предприятий. Нашей армии не привыкать к решению таких задач, - она сталкивалась с ними в Мариуполе, Северодонецке. Опыт есть. Никакой спешки не будет.

«Медленное» продвижение наших войск – это выверенная тактика, которая реально работает при окружении основательно укрепившегося в города противника. А при такой тактике решаются сразу несколько задач - "перемалывание" врага в котле и принуждение его к отступлению либо капитуляции, сбережение жизней наших воинов и мирного населения. У наших генералов, офицеров и солдат нет шапкозакидательских настроений. Все понимают, что впереди много трудной и смертельно опасной работы. Тем более, что США и другие страны НАТО продолжают накачивать своими вооружениями ВСУ. Уничтожение всего этого "боевого железа" сразу поле пересечения украинской границы, - сегодня не менее важная задача, чем победа в генеральном сражении. Это для нас "дело принципа". Мы долны показать Западу, что его старания бесполезны. И не дать ему нарушить планы специальной военной операции.

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