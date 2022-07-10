Жест, за который хотят судить депутата-оппозиционера. Фото: Кадр видео

Германская фемида продолжает преследование тех, кто вопреки западной медиа-агрессии выступает за хорошие отношения Европы с Россией. Сайт kp.ru уже писал о деле жительницы Саара, Клары Шумахер, которую предали суду за рукописный плакат с положительной оценкой в адрес Владимира Путина и Си Цзиньпина.

От репрессий не застрахованы даже депутаты Бундестага. Один из них, Пётр Быстрон от партии «Альтернатива для Германии» (немецкие консерваторы-оппозиционеры), имел неосторожность посетить митинг против обязательной вакцинации в марте сего года в Мюнхене.

Там господин Быстрон выступил с эмоциональной речью, в ходе которой размахивал руками. В чём прокуратура Мюнхена усмотрела «нацистское приветствие» (печально знаменитый «зиг хайль» — салют правой рукой «от сердца к солнцу»). Хотя независимые немецкие журналисты, изучившие полную видео-версию его выступления, обнаружили только взмах ладонью к аудитории, а также выложили целую подборку стоп-кадров, где «кидают зигу» — в ходе такой же непреднамеренной жестикуляции — и крупнейшие политики ФРГ, включая предыдущего канцлера Ангелу Меркель и нынешнего Олафа Шольца.

На днях, однако, Бундестаг по представлению баварской прокуратуры лишил господина Быстрона депутатской неприкосновенности — за это голосовали те же самые правящие партии, которые критикуют Москву за якобы «притеснение оппозиции». Также очевидна предвзятость следствия — в 2017 году тот же самый мюнхенский прокурор санкционировал обыск в доме политика и пытался добиться его наказания за пост в соцсети «Нацисты вернулись, но теперь называют себя антифашистами»; в дальнейшем безосновательность подобных обвинений была подтверждена судом.

Истинная причина преследований понятна: Пётр Быстрон — один из немногих немецких политиков, выступающих за освобождение Европы от мировой системы глобализма, а также за хорошие отношения с Россией. Например, 24 февраля 2022 года он в интервью «Комсомолке» назвал нынешние события «крахом однополярного мира», а также отметил, что «обвинять Россию в нарушении международного права — лицемерие, учитывая незаконную силовую операцию НАТО против Югославии-1999».

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