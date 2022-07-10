Деревья падают прямо на людей, а фасады - на машины: На Москву обрушился ураган с градом

Стихия обрушилась на российскую столицу вечером в воскресенье, 10 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвичи сообщают о последствиях стихии, которая обрушилась на российскую столицу вечером в воскресенье, 10 июля. Ранее синоптики прогнозировали ливень, град, шквалистый ветер до 20 метров в секунду, грозы.

В первые же минуты после начала порывов ветра появились сообщения о как минимум трех пострадавших. На горожан падали не выдержавшие напора стихии деревья. Например, один гражданин пострадал, сидя на летней веранде одного из кафе в центре Москвы.

«Одна минута и все вокруг мокрые до нижнего белья. Крыша автобусной остановки совершенно не спасает - вода льет отовсюду!», - рассказывает читательница kp.ru Александра, которая к началу ливня не успела спрятаться в здание.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на улице Сущевский вал ветром обрушило часть фасада одного из тоннелей - облицовка свалилась на дорогу и на машины.

Часть кровли рядом стоящих зданий обрушилась на автодорогу перед въездом в Лефортовский тоннель (внешняя сторона Третьего транспортного кольца).

- Проезд возможен по одной полосе из трех, - рассказывают в Департаменте транспорта Москвы. - На месте работают оперативные службы города. По возможности, выбирайте пути объезда.

Горожане сообщают о унесенных ветром фрагментах кровли и различных щитов, установленных на улицах Москвы. Ветром также повреждены десятки деревьев, упавшие на автомобили, детские площадки и тротуары.

По словам синоптиков, на некоторых улицах и в переходах станций метро возможны подтопления - ливневки просто не справятся с массой воды, которая выльется на город в ближайшие несколько часов.

По прогнозам синоптиков, после 30-градусной жары Москву ждет некоторое похолодание.

- Вторая декада июля в отличии от первой десятидневки, наоборот, будет относительно дождливой и прохладной. В Москве за период с 11 до 20 июля прогнозируется до 35-40 мм осадков, - сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В более понятных обывателю единицах измерения это означает, что на каждый квадратный метр российской столицы выльется до четырех ведер дождевой воды.