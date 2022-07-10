Герои спецоперации «Z»: раненый рядовой Родионов уничтожил пять диверсантов, а одного взял в плен.

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» Фото: Дмитрий СТЕШИН

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Всякий воин должен понимать свой маневр!», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец повторял: «Бог нас водит – он нам генерал!».

СОРВАЛ АТАКУ УКРАИНСКИМ НАЦИОНАЛИСТАМ

Гвардии сержант Юрий Высоцкий

Гвардии сержант Юрий Высоцкий Фото: Минобороны РФ

«Перед российскими морскими пехотинцами стояла задача по освобождению одного из населённых пунктов, удерживаемого украинскими националистами.

Группа морских пехотинцев десантно-штурмового отделения бригады морской пехоты Тихоокеанского флота под командованием гвардии сержанта Юрия Высоцкого вела прочёсывание прилегающей к поселку лесополосы. Продвигаясь по лесу, Юрий обнаружил оборудованные позиции противника, запасы медикаментов и боеприпасов. Скрытно подобравшись к боевикам, морпехи в ходе скоротечного боя уничтожили националистов.

Продолжив прочесывание местности, морские пехотинцы под командованием гвардии сержанта Юрия Высоцкого обнаружили украинские миномётные батареи на подготовленных позициях, несколько боевых машин БМП-2 и большое количество националистов, готовивших миномётный обстрел населённого пункта, после того как в него должны были зайти российские военные.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Юрий передал координаты местонахождения вражеских сил, в результате чего позиции националистов вместе с живой силой были уничтожены точных огнём артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Смелые и решительные действия гвардии сержанта Высоцкого способствовали стремительному наступлению на подконтрольный боевикам населенный пункт и последующему его освобождению».

ВЫШЕЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ В НЕРАВНОМ БОЮ

Рядовой Максим Родионов

Рядовой Максим Родионов Фото: Минобороны РФ

Рядовой Максим Родионов, действуя в составе штурмовой группы, выполнял задачи по вскрытию объектов противника на территории, контролируемой врагом. Продвигаясь по местности, Максим обнаружил 1 единицу БТР-80, а также группу пехоты противника.

Российские военнослужащие, несмотря на численное превосходство противника, вступили в неравный бой. Действуя мужественно и героически, Максим прицельным огнем из стрелкового оружия сковал действия националистов. В ходе неравного боя рядовой Родионов получил осколочное ранение глаза, однако продолжив выполнение боевой задачи, лично уничтожил 5 украинских националистов и взял одного в плен. Оставшиеся боевики, понеся значительные потери, были вынуждены покинуть занимаемые позиции и отступить.

Благодаря смелости, мужеству и отваге, рядового Максима Родионова штурмовой группе удалось выполнить поставленную боевую задачу, лишив противника возможности вести диверсионные действия в заданной зоне».

ПОД ОГНЕМ НЕПРИЯТЕЛЯ ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ

Сержант Роман Скрынник

Сержант Роман Скрынник Фото: Минобороны РФ

«С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, командир радиотелефонного отделения сержант Роман Скрынник обеспечивает устойчивую связь. Находясь в составе передового пункта управления десантно-штурмовой дивизии, Роман обеспечивал связь между командиром и подразделениями дивизии.

При выдвижении противник предпринял попытку атаки пункта управления с применением артиллерии. В ходе артиллерийского обстрела пункта управления противником командно-штабная машина, обеспечивающая связь с батальонно-тактическими группами, получила повреждения и вышла из строя, в результате чего связь была утеряна. Несмотря на постоянный плотный артиллерийский огонь националистов, Роман Скрынник, проявляя мужество и самоотверженность, восстановил работоспособность командно-штабной машины и обеспечил командование связью с батальонно-тактическими группами. По организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи подчиненным подразделениям, а также переданы координаты расположения сил противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный огонь. Смелость, отвага и профессионализм сержанта Скрынника позволили отразить атаку противника и обеспечить оперативное продвижение российских войск».