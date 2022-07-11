Анекдоты: Лучшие палочки для еды - это шампуры с шашлыком

Только глаз перестал дергаться, а отпуск уже закончился.

* * *

Она думает:

«Опять не спит, небось, о бабах своих думает».

Он думает:

«Почему римляне распяли единственного парня, который умел превращать воду в вино?»

* * *

В одном из офисов Газпрома была обнаружена плантация по выращиванию цен на бензин.

* * *

Не хотелось бы хвастаться, но 14-дневную диету я выполнил за 4 часа 27 минут!

* * *

- Я себе на Новый год сама связала свитер с оленями!

- Покажи. Ой, так это ж твои коллеги.

- Я и говорю: свитер с оленями!

* * *

Любопытное занятие у пожарных: они выезжают, чтобы отмочить там, где кто-то отжег.

* * *

Пациент - доктору:

- Я ничего не помню… Что случилось?

- Ну, вы попали под поезд. Вас прооперировали.

- Значит, я в больнице?

- В основном да.

* * *

Настоящий борщ всегда был желто-синим! Красным его сделали коммунисты в 1917 году!

* * *

Если вы слюнявите палец, перед тем как перелистнуть страничку на телефоне, то вы - рожденный в СССР!

* * *

- Прошу вас ничего от меня не скрывать, доктор. Скажите, сможет ли моя жена после этого ужасного перелома руки еще когда-нибудь мыть посуду?

* * *

Прапорщик Петров украл так много солярки со склада, что в аду горел в два раза ярче.

* * *

- Дорогая, кажется, наши отношения зашли в тупик. Может, сходим к психологу?

- Нет. Для этого мне пришлось бы тебя развязать.

* * *

- Почему дураков больше, чем умных?

- Пока умные думают, дураки размножаются.

* * *

Из-за сокращений в сфере здравоохранения в больнице теперь принимает ухо-горло-глазо-сердце-почка.

* * *

Латынь можно считать мертвым языком еще и потому, что чем больше на нем между собой при вас разговаривают врачи, тем меньше шансов у пациента остаться в живых.

* * *

Неказистый, хромой, плохо одетый клиент пришел в брачную контору и говорит, заикаясь:

- Я хочу жениться на богатой, красивой, верной женщине, владеющей особняком и бизнесом с миллионами дохода в долларах!

- Но посмотрите на себя. Вы же должны понимать, что такая дама может за вас выйти только в случае, если она полная дура!

- Ну хорошо, пускай будет дура.

* * *

- Я вообще-то женщина добрая. Сегодня утром, например, одному нищему сто рублей дала.

- Ничего себе! Сто рублей?! Интересно, что твой муж на это сказал?

- А что он мог сказать? Сто рублей - не деньги. Но поблагодарил, конечно.