Последние новости о ситуации вокруг Украины на 11 июля 2022 года: курить на Украине стало смертельно опасно, Минобороны Незалежной признал истощение ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛЕХ ВАЛЕНСА ПРИЗВАЛ СОКРАТИТЬ РОССИЮ ВТРОЕ

Экс-президент Польши Лех Валенса, по сообщению Le Figaro, призвал сократить население России до 50 миллионов человек. По мнению Валенсы, необходимо изменить российскую политическую систему или даже "организовать восстание народов" в России. Валенса выразил мнение, что "глобальная безопасность" может быть обеспечена только "расчленением нынешней России". Если сейчас "Россия проиграет Украине", то у Москвы появится "другой Путин". Поэтому необходимо, как считает Валенса, если не удастся расчленить РФ, то вернуть Россию к населению не более 50 миллионов человек.

Историческая обида поляка понятна. Всю историю Польшу расчленяли ее соседи. Вот только непонятно, с чего он взял, что история не повторится.

МИНИСТР ОБОРОНЫ УКРАИНЫ ПОПЛАКАЛСЯ О ПОТЕРЯХ ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Wall Street Journal заявил о многочисленных потерях и истощении армии страны.

- Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию, - заявил Резников и объяснил, что надежды, которые возлагал Киев на ПТУРы Javelin и NLAW, эти виды вооружений не оправдали. И теперь Украине срочно нужны не ракетные системы малой дальности и противотанковые средства, а дальнобойные артиллерийские системы и как можно больше дальнобойных РСЗО.

КУРИТЬ НА УКРАИНЕ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

И вовсе не потому, что с завтрашнего дня запрещается курение во всех общественных местах, за что будет взиматься немалый штраф. С физических лиц поменьше, а вот юридическим, тем более, кафе, если они выставят пепельницы, штрафы слупят, будь здоров какие. Запрет распространяется даже на электронные сигареты.

Но курить на Украине опасно не только из-за штрафов. Охранник ТРЦ во Львове вышел за двери на перекур и тут вдруг – бац! – к нему тут же подскочили сотрудники полиции и военкомата и буквально тут же, на рабочем месте, вручили ему повестку в военкомат с перспективой оказаться на передовой в ВСУ уже через несколько дней. А вот не курил бы и вел здоровый образ жизни –может, и миновало. И как теперь военкомам отлавливать курильщиков после такого нововведения?

Осталось только уточнить, является ли окоп на фронте также общественным местом. Впрочем, дальше фронта не пошлют.

МОЛОДАЯ, СИМПАТИЧНАЯ И, КОНЕЧНО, ОЧЕНЬ СПОСОБНАЯ

Украина вовсю обсуждает новое назначение молодого и очень перспективного кадра – 25-летней красотки Анны Сергеевой, которая заняла место замминистра социальной политики с окладом, втрое превышающим официальную зарплату президента Зеленского. На своем новом посту Аня будет курировать вопросы евроинтеграции в приложении к социальной политике. С евроинтеграцией на прежнем месте работы, равно как и с социалкой там же, Анне сталкиваться не приходилось – у нее стаж всего лишь три года, и все это время она консультировала салоны красоты и парикмахерские. Зато у нее есть другие таланты, прекрасная фигурка, точеные формы, шикарные волосы и томные широко раскрытые глаза. И эти ее таланты наверняка будут использованы по полной.

Известная медиа-менеджер Тинатин Канделаки подметила тут, что у Зеленского, как до него у Михаила Саакашвили в период президентства последнего в Грузии в команде на очень высоких постах периодически всплывали молодые и симпатичные девушки, которые после уходили в такую же безвестность, из которой и всплывали. Интересно, о чем же говорит такая тенденция?

ДА САМА ТЫ АГЕНТ ПУТИНА!

Скандал вокруг обращения конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц к президенту Байдену с просьбой подтвердить или развеять подозрения, что глава Офиса президента Зеленского и его правая рука Андрей Ермак является "агентом Путина", в США не утихает. После того, как отповедь Спартц дал МИД и вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук, в дело вступили резервы Демократической партии в самих США.

- Хотя некоторые члены могут стремиться посеять разногласия и разжечь напряженность, в целом, Конгресс Соединенных Штатов твердо поддерживает президента Зеленского и его руководство, в то время как Украина борется за свое выживание, - заявила коллега Спартц по работе в Конгрессе Марси Каптур, представитель Демократической партии США, и обвинила Спартц в том, что та сама работает на Путина. - Те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают Путину и его пропагандистам.

Девочки, не ссорьтесь: весь мир – агенты Путина. Могли бы уже и уяснить. Плюньте в верблюда, хоть он и не знает умного слова "нарратив", и тоже не ошибетесь.

ВСЕХ РУССКИХ ВЫСЛАТЬ ИЗ АНГЛИИ! И ЧИЧВАРКИНА С ХОДОРКОВСКИМ?

Член британского парламента Том Тугендхат, который объявил, что будет участвовать в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, заявил, что Великобритании необходимо выслать из королевства всех граждан России. Правда, позже он умерил свои аппетиты и пояснил, что речь не идет о тех, кто в Великобритании сумел стать "членом общества", и тех кому "в России может грозить опасность".

Вовремя успокоил, а то мы тут уже начали беспокоиться о судьбе Ходорковского и Чичваркина, а также тех, кто успел сбежать из России с украденными здесь деньгами.

Напомним, ранее он же предлагал всем странам Европы выслать российских послов.

ВОЕННЫЙ ВСУ ИЗНАСИЛОВАЛ 12-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ

Украинские СМИ сообщили, что в Николаеве 25-летний военнослужащий ВСУ изнасиловал 12-летнюю девочку. Все его данные установлены. Следователи назначили необходимые экспертизы, с девочкой работают психологи. Правда, сведений о том, что насильник задержан правоохранительными органами, не сообщается.

По всей видимости, именно на такие факты опиралась экс-омбудсмен Украины Людмила Денисова, сочиняя свои небылицы об изнасилованиях украинских детей, женщин и стариков российским военными. Оказалось, что если "поменять знак" – это вовсе и не фейки.

ПОЛЯКОВ ЗАСТАВЛЯЮТ ЗАБЫТЬ ВОЛЫНЬ

Польские власти оказывают противодействие общественным организациям "Всепольская молодежь" и "Волынь. Мы помним", которые пытаются провести марши в память о жертвах Волынской резни, осуществленной украинскими националистами-бандеровцами. Их намерения вызвали критику со стороны польских властей, украинцев и проукраински настроенной части общества: считающих, что "напоминать о жертвах Волынской резни сейчас не к месту, поскольку это способствует отдалению поляков от украинцев и вызовет негативные реакции у украинских беженцев".

А вот рядовые поляки уже накушались этими ограничениями и приоритетом украинцев даже перед местными поляками. В соцсетях возмущены, что " Польша и некоторые поляки в угоду остальным (в данном случае, Украине и украинцам) забывают свою историю и такие большие национальные трагедии". Кроме того, поляки начинают задавать неудобные для властей вопросы. Например, почему фильм "Волынь" о зверствах украинцев-бандеровцев и этой трагедии польского народа показали в России, а на Украине, которую Варшава сейчас поддерживает изо всех сил, этот фильм запретили.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ обстреляли Шахтерский район, где активисты «Молодой Республики» находились с волонтерской миссией, в результате 11 человек получили ранения, а 3 погибли. Еще четверых ищут.

- Более 40 студентов из 18 регионов России присоединились к строителям, восстанавливающим мемориальный комплекс Саур-Могила, разрушенный в ходе боев летом 2014 года.

- Министерство энергетики и МИД Украины призвали Канаду отменить принятое решение о возвращении в Германию отремонтированной компанией Siemens Canada турбины для "Северного потока-1".