Военная спецоперация на Украине 11 июля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 июля 2022 года.

Российские военные уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк. Также ВС России уничтожили высокоточными ракетами наземного базирования склад с боеприпасами НАТО в Славянске и до сотни украинских боевиков. Кроме этого, самолеты ВКС России Су-35с сбили два украинских Су-25 и один МиГ-29 в Харьковской области и ДНР.

Военные ВС России в ходе зачистки поселка Лоскутовка в ЛНР изъяли у местного жителя американский ПТРК Javelin, который находился у него в гараже. Ракета лежала посреди старых вещей и грецких орехов, местный житель объяснил, что нашел ее на бывших украинских позициях.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о многочисленных потерях и истощении армии страны. Также Резников добавил, что ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в список приоритетной техники для украинской армии, теперь Киев испытывает потребность в дальнобойных артиллерийских установках.