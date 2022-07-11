Вопрос дня: А вам какие старые бренды особенно дороги? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Михаил ДЕГТЯРЁВ, губернатор Хабаровского края:

- Художественный фильм «Кин-Дза-Дза».

Максим ПИНИГИН, создатель Музея советских игровых автоматов на ВДНХ:

- Кеды «Два мяча». Качественная и модная обувь, в ней можно было и спортом заниматься, и на дискотеки ходить! Бренд, кстати, уже восстановили. Надо бы еще вернуть игровые консоли «Электроника». Волк из «Ну, погоди!» ловил яйца, помните? Эти игры нужно снова выпускать - в более современном виде.

Игорь КОРНЕЛЮК, композитор и певец:

- Мне дико нравилась горчица, которая была в СССР. Она была одна, но очень вкусная. И еще ветчина за 60 копеек. Ее было тяжело купить, она тоже была одна, но вкусная!

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:

- Лично мне дороги все 100 брендов, которые мы в ЦК определили: МГУ, Метрополитен имени Ленина, ВЛКСМ, Знак качества, совхоз…

Антон НЕМЦОВ, директор по маркетингу компании Bitriver, сын Бориса Немцова:

- Советские бренды возрождать не нужно, мы уже не СССР. И возврат туда я не считаю правильным. И еще считаю, что возврат к советским брендам может в какой-то степени подтолкнуть людей к неправильной идее, что нам надо возродить тот строй, который тогда был.

Екатерина УСОЛКИНА, плюс-сайз-модель, победительница конкурсов, Ростов-на-Дону:

- Советские автомобили? Нет уж, не надо их возрождать. А бытовую технику - да! У нас она раньше служила годами, например, холодильники, тот же «Орск». А сейчас 2 - 3 года - и полетели все эти «самсунги»… Мебель была советская - ну очень крутая. У родителей шкаф стоит, и сносу нет. Уже он на улице, под навесом, но стоит!

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН:

- Смешно возрождать какой-нибудь позавчерашний медбренд типа пирамидона. Но мы в советские времена всегда были очень продвинуты в производстве рентгенологического оборудования, тогда обеспечили им все наши больницы вплоть до районных. И сейчас, когда поставки медимпорта застопорились, нам вполне по силам выпускать отечественную диагностику типа КТ и МРТ. Ну смогли же мы создать вакцину против коронавируса.

Любовь, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Бигуди советские! Резиновые - для мелкого барашка, алюминиевые - для крупных локонов. На долгие десятилетия!