80-летний китайский актер стал «самым горячим дедушкой» в мире

Ван Дэшуня называют не иначе, как «самым горячим дедушкой в мире». Фото: YouTube

Житель Китая, актер Ван Дэшунь впервые вышел на подиум в возрасте 80-и лет. И кадры с изображением седовласого мужчины с ослепительным обнаженным торсом, которому могут позавидовать 20-летние юнцы, мгновенно облетели Интернет. После этого Ван Дэшуня стали называть не иначе, как «самым горячим дедушкой в мире».

Сам он над этим титулом смеется и искренне не понимает, почему другие не следуют его примеру.

Ван Дэшунь стал заниматься спортом, перешагнув 50-летний рубеж. До этого времени он много и усердно работал – был актером. Но однажды, на репетиции упал в обморок. После обследования врачи поставили диагноз - вегетативный невроз. Доктора запретили пациенту любые физические нагрузки и посоветовали сменить род деятельности.

Вместе с семьей Ван Дэшунь перебрался в Пекин, но жизнь в столице не задалась. Приходилось жить в ночлежках, перебиваясь временными заработками и теми деньгами, которые люди оставляли ему на улице, где он показывал мини-сценки.

Бывший актер создал новый жанр искусства – живую скульптуру, начал еще больше работать над своим телом.

«Некоторые люди говорят, что я стал знаменитым слишком неожиданно, - порой недоумевает Ван Дэшунь, рассказывая о своем жизненном пути. - Но знаете что? Я готовил себя к этому дню много лет».

Слава пришла к актеру только, когда он впервые вышел на подиум. И сейчас у него много рекламных контрактов, которые позволяют ему и его семье жить безбедно. Ван Дэшунь даже стал сниматься в кино. В его фильмографии - роли в лентах «Воины неба и земли» и «Запретное царство». А еще в 80-летнем возрасте мужчина воплотил в жизнь свою давнюю мечту – сел за руль мотоцикла.

«У меня все еще есть мечты, к которым я стремлюсь, - говорит Ван Дэшунь. - Поверьте мне, ваш потенциал должен быть реализован. Когда вы думаете, что уже слишком поздно, будьте осторожны — возможно, именно так вы выбираете оправдание для того, чтобы сдаться».