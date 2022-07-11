Ниже плинтуса: Рейтинг одобрения Байдена установил новый антирекорд

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Согласно результатам исследования общественного мнения, проведенного американской компанией Civiqs, рейтинг одобрения президента США Джо Байдена поставил новый антирекорд, упав до 29%.

Специализирующаяся на онлайн-опросах компания Civiqs заявила, что согласно последнему исследованию 29% избирателей в США относятся к политике президента страны Джо Байдена одобрительно, 58% не одобряют его действий, а оставшиеся 13% респондентов затруднились с ответом.

Однако, даже если все колеблющиеся выскажутся в пользу Байдена, то число одобряющих поведение лидера страны останется гораздо меньшим, чем тех, кто относится к нему с недоверием и скепсисом.

По данным Civiqs, рейтинг Байдена неуклонно снижается с середины марта после незначительно подъема в начале года.

Ниже всего его уровень одобрения среди непартийных избирателей – он составляет всего 19%.

Выше всего, что вполне логично, среди демократов, хотя и тут рейтинг лидера далек от идеала – среди представителей Демократической партии США действия президента одобряют 63% избирателей (для сравнения: примерно год назад их было 88%).

Причинами низкого уровня одобрения Байдена эксперты называют самую высокую за последние 40 лет инфляцию в стране, сумасшедший рост цен на бензин, а также поведение президента, ставящее под сомнения его когнитивные способности.