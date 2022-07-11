Мечты отставника: Лех Валенса призвал сократить Россию до 50 миллионов человек

Экс-президент Польши Лех Валенса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Польши Лех Валенса, недавно жаловавшийся на полное отсутствие средств к существованию, решил повысить собственную популярность за счет русофобских заявлений и предложил сократить население России втрое.

По мнению отставного политика, такая численность русских не будет представлять угрозы для Запада.

– Надо либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов путем разделения ее народов, – заявил Валенса.

Каким образом можно добиться такого результата, поляк, конечно же, не сказал. Но отметил, что даже если Россия вдруг проиграет Украине, у нее может появиться «другой Путин». Зачем России нужен другой лидер – Валенса тоже не уточнил.

Лех Валенса занимал пост президента Польши с 1990 по 1995 год. На момент прихода власти он пользовался широкой поддержкой поляков и одержал на выборах убедительную победу над Войцехом Ярузельским, который в свое время отдал приказ о задержании Валенсы после признания возглавляемого им независимого профсоюза «Солидарность» нелегальным.

Спустя пять лет Валенса провалил президентские выборы, сумев набрать лишь треть голосов избирателей в первом туре и окончательно проиграв во втором.

С тех пор экс-президент Польши помимо получения государственной пенсии подрабатывал частными лекциями на различных мероприятиях, а позже заявил, что находится на грани банкротства.