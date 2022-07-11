Меган Маркл заподозрила принца Гарри в неверности

По заявлению издания The News, загадочные СМС в телефоне супруга буквально привели Меган Маркл в ярость. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Меган Маркл устроила своему венценосному супругу грандиозный скандал, заподозрив его в неверности. Причина проста – в телефоне принца обнаружились сообщения от женщины, в одном из которых было сказано «Увидимся позже».

По заявлению издания The News, загадочные СМС буквально привели Меган Маркл в ярость и она не стала сдерживать эмоций. А теперь переживает о том, как этот скандал, информация о котором просочилась в прессу, будет выглядеть в глазах людей.

Также The News утверждает, что это не первая ссора королевской четы на фоне ревности, а ранее Маркл сетовала на то, что ее муж позволяет себе на людях прикасаться к другим женщинам.

– Обнимать другую женщину на публике просто совершенно неприемлемо для женатого мужчины, – заявила герцогиня Сассекская.

Два года назад принц Гарри и Меган Маркл, оставив исполнение обязанностей старших представителей британской королевской семьи, перебрались из Лондона в США, где посвятили себя поискам самостоятельного заработка. По словам четы, они сбежали от назойливого внимания прессы к их частной жизни.

В июле, во время празднования Платинового юбилея королевы Елизаветы II они вернулись в Британию, при этом, по словам очевидцев, принц Гарри имел «глубоко несчастный вид».