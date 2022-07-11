Власти Германии в панике: страна оказалась в безвыходном тупике после перекрытия газа

Газопровод "Северный поток" временно перекрыли для плановых ремонтных работ и профилактики. Фото: REUTERS

Немцы реально в панике. Я не про население, про эти настроения лично мне ничего не известно, я про руководство страны, страх которого можно проследить по публичным выступлениям министров и руководителей ведомств и отраслевых объединений.

Сегодня на 10 дней остановили "Северный поток" для плановых ремонтных работ и профилактики. Немцам удалось уговорить Канаду отдать отремонтированную турбину для этого газопровода, но в Берлине все чаще можно услышать вопрос, а если после профилактики и установки турбины Путин не возобновит перекачку газа?

Понятное дело, что я не Путин и не Миллер, но турбину перед новым запуском еще бы недельки три-четыре попроверял бы – а вдруг там диверсанты из НАТО или Украины (все ведь знают про мощь украинской диаспоры в Канаде) какие-нибудь гайки недокрутили, а то и вовсе открутили? Заодно и господа херры в Берлине в чувство бы пришли, после того, как их из обморока вернули в сознание. Холод в помещении способствует ясности мысли.

Если в США, по признанию президента Штатов и его администрации, Путин повышает их собственные налоги и поднимает цены на бензин, то для немцев он должен, по версии их властей, вообще выглядеть властелином мира. Судите сами. В ФРГ решили остановить атомные электростанции, потому что надо переходить на так называемые возобновляемые источники – солнце там, ветер и прочие радости от вращения земного шарика. Ну, согласились, правда, что газ – это тоже экологично, потому что ветер куда-то делся этим летом из Германии. Аккурат после принятия санкций против России. Кто ветром командует, на тот момент немцы еще не понимали.

Потом они оказались очень удивлены, когда выяснилось, что после принятия ими санкций против России в Германии вдруг стало меньше газа. И выяснилось, что его может не хватить, чтобы не только спокойно пережить грядущую зиму, но и обеспечить работой промышленность.

- Не беда, - заверил всех вице-канцлер и министр экономики Германии Хабек и призвал соотечественников пускать в душе как можно более тонкую струйку, как это делает он сам, чтобы сэкономить электроэнергию, пока он закупает сжиженные природный газ (СПГ) в мире, который будет рад помочь Германии. Оказалось, что мир и рад бы помочь, тем более, что цены на газ поднялись в разы, но свободных объемов СПГ просто нигде нет. А где могли бы быть, так для них нет танкеров-газовозов. И на это не повлиять ничем, какую бы струйку в душе не пускал Хабек.

А тут еще 8 июня в США взорвался крупнейший завод по производству СПГ. Который на 3 недели выбыл из строя, и пока еще вроде не возобновил работу в полную мощность. А стоило только ремонту на этом заводе подойти к концу, как 9-го июля произошел взрыв на другом заводе по производству СМПГ в штате Оклахома. К ремонтно-восстановительными работам на нем еще не приступали, потому что надо сначала вернуть население, эвакуированное из зоны радиусом 2 км. Как следствие этих взрывов, газ в самих США дешевеет, а в других регионах мира дорожает, потому что добываемый в США газ в значительной степени пока невозможно сжижать. И газа в Европе стало еще меньше, и он стал еще дороже. Чему поспособствовала и забастовка норвежских энергетиков на своих газовых промыслах.

А время для обеспечения Германии газом уходит.

- Не беда. – сказали в немецком правительстве. – признаем пока атомную энергетику "зеленой" на необходимое время. Напомним, ранее Берлин собирался закрыть АЭС по настоянию "зеленых", которые сейчас рулят в Германии не только политикой, но и экономикой, из чего пока не выходит ровным счетом ничего хорошего. Угольные электростанции в Германии уже закрыли, и на очередь встали АЭС.

Но, сами понимаете, экологи – люди темные, хотя и с просветленным сознанием. Не учли самую малость. АЭС для работы нужны ТВЭЛы. Которые, собственно говоря, и являются тем самым ядерным топливом. А ТВЭЛы время от времени надо менять, отработанные на новые. А, поскольку в Германии планировать закрыть АЭС, то никто этой проблемой не озаботился в свое время, потому что зачем их покупать, если реактор все равно надо будет глушить. И сейчас у немецких АЭС ТВЭЛов для полноценной работы ну очень не хватает. Причем, на рынке их просто так, как яйца или сливочное масло, не купишь. В очередь, экологины дети, в очередь! Через годик приходите, готовы будут! Ну ладно, через девять месяцев.

- Не беда, - уже менее оптимистично почесали в затылке "зеленые" в немецком правительстве и кинули клич немцам, чтобы они все переходили у себя дома на дрова. Дрова в Германии вздорожали и закончились еще раньше, чем эхо этого призыва затихло в коридорах Бундесканцелярии. И тут самый умный вспомнил, что Путин лет 10-12 назад предупреждал, что дрова им тоже придется покупать в Сибири. Там, конечно, этих дров – видимо-невидимо, но это ведь Россия…

- Наверное, и это тоже не беда, - дрожащими и уже позеленевшими губами прошептали всякие "зеленые" в немецком правительстве и, наступив на горло собственной песне про экологию и "зеленый переход", начали расконсервировать угольные электростанции.

Но, извините, конечно, за очередной конфуз, тут вдруг выяснилось, что Рейн этим летом сильно обмелел. За последние 15 лет уровень воды упал до рекордно низкой отметки. А при чем тут Рейн, спросите вы? Очень просто. Уголь для немецких электростанций доставляется посредством барж, в том числе и по этой великой немецкой реке, в воды которой немецкие девы, если верить германским поэтам, опускали свои косы и лили слезы. А из-за низкого уровня воды баржа не может быть полноценно загружена: вместо 3 тысяч тонн, например, на нее можно погрузить лишь вполовину меньше. Так что и с угольными электростанциями тоже получается не очень…

Говорят некоторые члены команды одной "обиженной ливерной колбасы" начали консультироваться у коллег из команды "деда на перфокартах", как во всем этом беспределе обвинить Путина и взвалить вину за все это на него. Самим фантазии не хватает, так я могу подсказать – пока Петров останавливал, размахивая руками ветер в Германии, Боширов выпил воду из Рейна.

Другие же немецкие власти, которые более реалистично смотрят на вещи, начали подготовку к зиме. Жителям Гамбурга посоветовали готовиться к нормированной подаче горячей воды и газа зимой. В Людвигсхафене, Нойштадте, Франкентале, Ландау и ряде других городов Германии начали оборудовать культурно-спортивные центры под зимовку граждан, разбивая перегородками пространство арен и выставочных залов под клетушки для ночлега. По мысли местных властей, жители смогут не замерзнуть, когда придут зимовать в эти отапливаемые городом помещения из своих неотапливаемых домов с замерзшими струйками в душе.

Мысль, что все это они устроили себе своими собственными руками, в голову "сумрачного немецкого гения" пока так и не пришла. Не такой уж он и гений, как оказалось, даже сумрачный. Если не допер своими мозгами, что не надо Путина злить.

Потому что еще неизвестно, какую зиму приготовил Путин Германии в этом году.