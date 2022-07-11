Как кормят бойцов на Донбассе: «Фрукты, соки, сладкое – каждый день»

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны опубликовало кадры организации непрерывного материально-технического обеспечения (МТО) подразделений Западного военного округа в полевых условиях. Называть эти части тыловыми даже язык не поворачивается: подразделения МТО разворачивают свою работу в ходе проведения специальной военной операции.

- В местах отдыха личного состава, участвующего в специальной военной операции, подразделения МТО проводят плановое обслуживание техники и вооружения, доукомплектовываются материальными средствами, снаряжением и обмундированием. Военнослужащие, которые размещаются здесь, могут поменять белье, постирать вещи и принять душ в полевом банно-прачечном комплексе, заправить и обслужить технику, отдохнуть в комфортных условиях. Организовывают бесперебойное приготовление пищи, выпечку хлеба, помывку личного состава, обслуживание и заправку техники в полевых условиях, - комментируют кадры в Минобороны России.

В военном ведомстве отмечают, что особое внимание подразделений МТО уделено вопросам обеспечения войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

Полевой быт без изысков: развернут передвижной механизированный хлебозавод (ПМХ), полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункт хранения и заправки ГСМ, а также другие объекты МТО.

«…Борщ, щи, рассольник, гороховый и харчо еще бывает», - демонстрирует военный повар Алишер.

Есть на кухне пастеризованные наборы, где есть все: сваренное мясо, обжаренные овощи, специи, нужно только поместить в кипящую воду. Через три минуты полноценное первое блюдо готово.

«Фрукты, соки, сладкое – каждый день. С этим у военных поваров строго. Военнослужащие должны питаться не только регулярно – три раза в день, но еще и разнообразно, и главное – с аппетитом. Еда, прежде всего, должна быть вкусной», - рассказал журналистам заместитель командира подразделения по тылу Николай.

Перед приемом пищи можно принять душ в «помывочной». В районе, где подразделения выполняют задачи, столбик термометра не опускается ниже 30 градусов тепла.

Также военнослужащие ремонтных подразделений ЗВО проводят бесперебойное обслуживание и ремонт военной техники и вооружения. Для этого российские военнослужащие развернули пункты ремонта и восстановления техники в полевых условиях. На территории, отведенной для восстановления боевых машин, оборудованы зоны автомобильной, бронетанковой техники, аккумуляторная, пункты сварочных и токарных работ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Росгвардейцы взяли под охрану пункты выдачи паспортов России в Херсонской области.

Ежедневно саперы Росгвардии обследуют помещения внутри здания, а также прилегающую к нему территорию. С помощью специальных технических средств и служебных собак охраняемый объект проверяется на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.

Военнослужащие осуществляют пропускной режим, патрулируют прилегающую территорию. Также росгвардейцы помогают маломобильным гражданам пройти к местам оформления документов для оформления гражданства Российской Федерации.