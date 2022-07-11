«Десятилетие восстановления»: Всероссийское общество охраны природы проводит конкурс для журналистов и блогеров

В России проводится немало конкурсов на экологические тематики. Нынешний – не просто творческое состязание мастеров слова и фоторепортажа. Это возможность взглянуть на одну из главных экологических проблем глазами людей, искренне переживающих за гибель лесов, водоемов и степей, рассказать об энтузиастах и компаниях, которые своими добрыми делами возрождают и оберегают природные территории, обеспечивая будущим поколениям право на жизнь.

- Наш конкурс – часть глобального проекта, проводимого в 2021 – 2030 годах для экологического оздоровления планеты, - рассказали в ВООП.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Заявки на участие принимаются с 7 июня по 30 сентября 2022 года включительно по ссылке. Все материалы должны быть опубликованы или вышли в теле- или радиоэфире с 1 января по 30 сентября 2022 года включительно.

Каждый участник может направить на конкурс неограниченное количество материалов в одну, несколько или во все номинации конкурса. Однако один и тот же материал не может быть подан в две, несколько или во все номинации конкурса.

КТО УЧАСТНИКИ?

СМИ, журналисты и авторы материалов в социальной сети ВКонтакте. Обращаем внимание, что заявки от СМИ, не зарегистрированных на территории РФ, а также от журналистов и лиц, не являющихся гражданами РФ, не принимаются и не рассматриваются.

НОМИНАЦИИ

- «Утрачены навсегда» (конкурсные материалы о деградированных и разрушенных экосистемах)

- «Право на жизнь» (конкурсные материалы о происходящих в настоящее время процессах деградации экосистем и мерах, предпринимаемых для спасения экосистем)

- «Устойчивое будущее: курсом Всероссийского общества охраны природы» (конкурсные материалы о действиях представителей Всероссийского общества охраны природы по недопущению разрушения экосистем и о мероприятиях ВООП, направленных на восстановление экосистем)

- «В контакте с природой» (конкурсные материалы, которые вызвали общественный резонанс, способствовали действиям, направленным на восстановление экосистем)

- «Герой нашего времени» (конкурсные материалы о конкретном человеке или группе людей, которые своими действиями остановили разрушение экосистемы и способствуют ее восстановлению).

НАГРАДЫ

Итоги творческого состязания озвучат в декабре 2022 года. В каждой номинации - до трех победителей. Каждому финалисту проекта 2022 года вручается диплом победителя и выплачивается денежная премия в следующем размере:

- первое место – 50 000 рублей

- второе место – 40 000 рублей

- третье место – 30 000 рублей