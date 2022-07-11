Украинский солдат: нас учили стрелять только виртуально, за компьютером

Рассказ пленного солдата ВСУ об освоении военной науки поражает. Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России показало допрос очередного пленного «всушника» Андрея, который еще недавно числился стрелком-санитаром 25 десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

- Военкомат с полицией поймали на улице, - рассказывает уроженец Днепропетровска Андрей, - доставили в военный комиссариат. А оттуда воинскую часть в поселке городского типа Черкасское, где с ним были проведены занятия по медицинской подготовке.

Рассказ Андрея об учебе поражает. Несколько занятий по мерам безопасности, медицинской подготовке, потом учили стрелять в виртуальном тире, как в компьютерной игре.

- Больше никаких занятий по огневой подготовке не проводилось, - вспоминает Андрей, - занятия проводили исключительно сержанты, офицеров он видел только один раз.

На передовую Андрея отправили две недели назад, где с сослуживцами постоянно готовил позиции для тех, кто придет их сменять. Во время боя получил осколочное ранение в руку. Оказывая себе медицинскую помощь, услышал в громкоговоритель призыв сдаваться.

- Пошел на звук и сдался в плен российским войскам. Бросил оружие, и сдался. В плену отношение хорошее. Не как на Украине, где президент сначала был клоуном, потом стал руководить страной, - рассказал мобилизованный ВСУ.

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Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Триполье и Владимировка «освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком». При этом в ряде источников отмечается, что освобожденные территории находятся уже в тылу у наступающих на Славянск подразделений.

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