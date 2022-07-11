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Политика11 июля 2022 8:55

Украинский солдат: нас учили стрелять только виртуально, за компьютером

Солдат рассказал, что сдался после того, как его ранило осколком
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Рассказ пленного солдата ВСУ об освоении военной науки поражает.

Рассказ пленного солдата ВСУ об освоении военной науки поражает.

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России показало допрос очередного пленного «всушника» Андрея, который еще недавно числился стрелком-санитаром 25 десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

- Военкомат с полицией поймали на улице, - рассказывает уроженец Днепропетровска Андрей, - доставили в военный комиссариат. А оттуда воинскую часть в поселке городского типа Черкасское, где с ним были проведены занятия по медицинской подготовке.

Рассказ Андрея об учебе поражает. Несколько занятий по мерам безопасности, медицинской подготовке, потом учили стрелять в виртуальном тире, как в компьютерной игре.

- Больше никаких занятий по огневой подготовке не проводилось, - вспоминает Андрей, - занятия проводили исключительно сержанты, офицеров он видел только один раз.

На передовую Андрея отправили две недели назад, где с сослуживцами постоянно готовил позиции для тех, кто придет их сменять. Во время боя получил осколочное ранение в руку. Оказывая себе медицинскую помощь, услышал в громкоговоритель призыв сдаваться.

- Пошел на звук и сдался в плен российским войскам. Бросил оружие, и сдался. В плену отношение хорошее. Не как на Украине, где президент сначала был клоуном, потом стал руководить страной, - рассказал мобилизованный ВСУ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Триполье и Владимировка «освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком». При этом в ряде источников отмечается, что освобожденные территории находятся уже в тылу у наступающих на Славянск подразделений.

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